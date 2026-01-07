MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör serbest mi bırakıldı? İşte son gelişme

Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör de uyuşturucu operasyonunda hafta başında gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu Güngör'ün serbest bırakılıp bırakılmadığı merak edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında reyting rekorları kıran dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki 'Fatih' rolüyle tanınan Doğukan Güngör de pazartesi günü gözaltına alındı.

Sabaha karşı evine yapılan baskınla gözaltına alınan Kızılcık Şerbeti’nin Fatih’i Doğukan Güngör yoğunluk sebebiyle hemen ifade verememişti. Kızılcık Şerbeti'nin başrolü bu sabah savcılık ifadesi için Çağlayan Adliyesi’ne getirildi.

25 kişiyle beraber ifadeleri alınan Güngör'ün serbest bırakıldığı iddia edildi.
Ancak muhabir Burak Doğan bu iddiayı yalanladı. Doğan "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen Doğukan Güngör’ün serbest bırakıldığı iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Güngör’ün ifadesinin yeni tamamlandığı öğrenildi" dedi.

GOLD FİLM AVUKATINI GÖNDERDİ

Geçen günlerde menajerlik ajansından ayrılan ünlü oyuncuya Kızılcık Şerbeti’nin yapım şirketi Gold Film’in avukatı Hakan Ayranpınar yardımcı olduğu belirtildi.

