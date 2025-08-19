Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem'in tekne pozları olay oldu! Beğeni butonu çöktü

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı 'Işıl' karakteriyle dikkat çeken Ece İrtem sezonun yorgunluğunu atmak için tatile koştu.

Lüks tekneden kırmızı elbisesiyle peş peşe pozlar veren Ece İrtem'in kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İrtem'e sosyal medyada; 'çok güzel', 'harika görünüyor', 'dizi başlasın' gibi yorumlar yapıldı.

ECE İRTEM KİMDİR?

Ece İrtem, Kızılcık Şerbeti dizisine "Işıl" karakteriyle geçtiğimiz sezon dahil oldu. Etkileyici bir kadın olan Işıl, Abdullah Ünal’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oteline Hollanda’dan gelen yeni müdür olarak seyirci karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem 14 Haziran 1991 tarihinde Sivas'ta dünyaya geldi. Yaşar Üniversitesi Opera / Şan Anasanat Dalı Bölümünden 2014 yılında 3.lükle mezun oldu.

Ece İrtem ilkokul yıllarından itibaren lisanslı koşuculuk yaptı. Yine ilkokul yıllarında okul piyeslerinde kendi yazdığı skeçlerle oyunculukla tanıştı ve bir daha hayatından hiç çıkarmadı.

İstanbul’a geldikten sonra 2014 -2015 yılları arası Sadri Alışık Kültür Merkezinde oyunculuk eğitimi aldı. Kayhan Yıldızoğlu, Okday Korunan, Kadim Yaşar, Tolga Çiftçi’den eğitim aldı.