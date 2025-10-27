MAGAZİN

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek 13 kilo verdi! Kombinine bir bakan bir daha baktı

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in açılış kombini yine fena dile düştü. 13 kilo verdiğini söyleyen Civelek'in siyah eşofmanı ve pembe botlarına yorumlar gecikmedi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek ne yapsa olay oluyor. Bir açılışta boy gösteren ve 3 binden fazla gözlüğü olduğunu söyleyen Civelek kombiniyle ise fena dile düştü.

Siyah transparan detaylı bir eşofman tercih eden, eşofmanı da göğsünün altına kadar çeken Feyza Civelek kombinini pembe botlar ve pembe gözlüklerle tamamladı.

Tarzıyla dikkat çeken oyuncu "3 bin gözlüğüm, 1000’den fazla ayakkabım, binlerce kıyafetim var. Makyaj malzemeleri ve takılarım sayamayacağım kadar çok” sözleriyle de dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek 13 kilo verdi! Kombinine bir bakan bir daha baktı 1

X'İN DİLİNE FENA DÜŞTÜ

Sosyal medyada 'göz kanatan kombin' olarak değerlendirilen bu tarza "Boxer giyip gelmiş sandım", "Babamın donuyla ortamlardayım", "Kilosuna göre diyinse böyle dalga konusu olmayacak", "O eşofman neden göğsüne kadar çekilmiş" yorumları yapıldı.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek 13 kilo verdi! Kombinine bir bakan bir daha baktı 2

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek GazeteMagazin muhabirlerine yaptığı açıklamada "Şu an diyetteyim 13 kilo verdim daha 10 kilo daha vereceğim" dedi.

Feyza Civelek
Feyza Civelek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

