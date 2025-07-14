Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! 'Seni köprüde sallandırırım' tehdidinden sonra davalık oldu

Annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi olduğu ortaya çıktı.

Civelek'in bir dönem sevgilisi olan, 1 yıl beraberlikleri süren Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaşmıştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj atmıştı.

Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulunmuştu.

'SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM'

Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" şeklinde yorumda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

TEHDİT VE HAKARET SUÇU İŞLEDİ

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, alınan ekran görüntülerinden, şüpheli Feyza Civelek'e dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Civelek hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep edildi. Dava ilerleyen günlerde görülecek.