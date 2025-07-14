MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! 'Seni köprüde sallandırırım' tehdidinden sonra davalık oldu

Show Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Nilay' karakteriyle adından söz ettiren Feyza Civelek, eski sevgilisinin arkadaşına yönelik kullandığı hakaret ve tehdit içerikli sözlerin ardından mahkemelik olmuştu. Savcılık, Civelek'in kullandığı 'seni köprüde sallandırırım' sözlerine ilişkin 5 yıla kadar hapis talep etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! 'Seni köprüde sallandırırım' tehdidinden sonra davalık oldu
Öznur Yaslı İkier

Annesi Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Her adımı adeta olay olan ünlü isim bu defa bambaşka bir olay ile gündeme geldi. Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi olduğu ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Seni köprüde sallandırırım tehdidinden sonra davalık oldu 1

Civelek'in bir dönem sevgilisi olan, 1 yıl beraberlikleri süren Alican Kurt, sosyal medya profili üzerinden ilişkilerine yönelik bir hikaye paylaşmıştı. Kurt'un arkadaşı Mert Wang paylaşılan hikayeye 'saçmalama lan' şeklinde mesaj atmıştı.

Yorumu görüp deliye dönen ünlü oyuncu Feyza Civelek iddiaya göre Wang'a yönelik sert sözlerle çıkışıp hakaret ederek tehditte bulunmuştu.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Seni köprüde sallandırırım tehdidinden sonra davalık oldu 2

'SENİ KÖPRÜDE SALLANDIRIRIM'

Civelek mesajında, "Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" şeklinde yorumda bulunmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mesajı gören Mert Wang soluğu adliye alıp Feyza Civelek hakkında şikayetçi oldu. Wang dilekçesinde, Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini ifade etti. Şüpheli Civelek'in kendisini korkutma amacıyla davrandığı gerekçesiyle tehdit suçunun oluştuğunu belirtti. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Kızılcık Şerbeti nin Nilay ı Feyza Civelek hakkında 5 yıl hapis istemi! Seni köprüde sallandırırım tehdidinden sonra davalık oldu 3

TEHDİT VE HAKARET SUÇU İŞLEDİ

Sabah Gazetesi'nden Armağan Yılmaz'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Hazırlanan iddianamede, alınan ekran görüntülerinden, şüpheli Feyza Civelek'e dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli Civelek hakkında, 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıl hapis cezası talep edildi. Dava ilerleyen günlerde görülecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bikinili pozlarıyla Cannes'ı salladı! 'Kim der 53 yaşında'Bikinili pozlarıyla Cannes'ı salladı! 'Kim der 53 yaşında'
Mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi Mutlu aile pozu! Minik Mylan'ı görenler aynı şeyi söyledi

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

Resmi Gazete'de yayımlandı! 10 gün çalışıp 1 gün izin yapacaklar

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

ABD'li senatörden Türkiye itirafı: "Ben engel oldum!"

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Dünya bu kadını konuşuyor: Tırnak randevusuna askeri uçakla gitti!

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

Bugün itibarıyla tüm araçlarda zorunlu! Trafikte yeni dönem

İtalyanlar yazdı! Cimbom'un transferde rakibi yine Napoli...

İtalyanlar yazdı! Cimbom'un transferde rakibi yine Napoli...

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

Mahalleli tedirgin: Yarıklar her geçen gün genişleyip derinleşiyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.