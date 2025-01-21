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Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ifşalara doymadı! Önce öpüşme sahnesi şimdi de... Senaryo yine ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
21.01.2025 11:23
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Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı diziden ifşalar peş peşe geldi. Feyza Civelek katıldığı bir programda sezon bitmeden olacakları çekinmeden anlattı.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek ifşalara doymadı! Önce öpüşme sahnesi şimdi de... Senaryo yine ortaya çıktı

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Cuma akşamlarına damga vuran diziden yine ifşalar peş peşe geldi. Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek geçtiğimiz günlerde senaryoyu yayınlamış ve Firaz'ın Nursema'yı öperek aşkını ilan ettiği anları ifşalamıştı.

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YİNE KENDİNİ TUTAMADI

Feyza Civelek şimdi de Sibel Arna'nın YouTube kanalı "Ne Olursan Ol Rahat Ol" programına konuk oldu. "Bu sezon bitmeden Nilay tesettürden çıkabilir" diyen Civelek kendini tutamadı ve peş peşe sıraladı.

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Civelek, diziye bir maymunun dahil olacağını söyledi. Civelek "Eve gelecek. Onu saklayıp besleyeceğim" diye konuştu. Oyuncunun bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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