Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti! Öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi dün akşam 84. bölümüyle ekrana geldi.

Yine heyecan dolu anların yaşandığı dizide bu defa senaryo ifşa oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Nilay'a hayat veren Feyza Civelek senaryoyu yayınladı.

SENARYO İFŞA OLDU

Rol gereği iyileşen Civelek, Instagram hesabında "Ölmedek geri geldik" yazılı bir fotoğrafını yayınlayıp elindeki senaryoyu paylaştı.

Senaryoyu ters çevirip okumaya çalışanlar Firaz'ın Nursema'yı öperek aşkını ilan ettiğini gördü. Öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada; 'beklenen oldu', 'oh be', 'sonunda nefes aldık', 'Nilay sende olmasan' gibi yorumlar yapıldı.