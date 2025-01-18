MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti! Öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti! Öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Doğukan Güngör'ün başrollerini paylaştığı dizinin senaryosu ifşa oldu. İki isim arasındaki öpüşme sahnesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek senaryoyu ifşa etti! Öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu

Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyayı sallıyor. Cuma akşamlarına damga vuran dizi dün akşam 84. bölümüyle ekrana geldi.

Yine heyecan dolu anların yaşandığı dizide bu defa senaryo ifşa oldu. Dizinin sevilen karakterlerinden Nilay'a hayat veren Feyza Civelek senaryoyu yayınladı.

kızılcık

SENARYO İFŞA OLDU

Rol gereği iyileşen Civelek, Instagram hesabında "Ölmedek geri geldik" yazılı bir fotoğrafını yayınlayıp elindeki senaryoyu paylaştı.

feyzaaa

Senaryoyu ters çevirip okumaya çalışanlar Firaz'ın Nursema'yı öperek aşkını ilan ettiğini gördü. Öpüşme sahnesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada; 'beklenen oldu', 'oh be', 'sonunda nefes aldık', 'Nilay sende olmasan' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Bakanlık markayı ifşa etti: Kolajen hapında kolajen yokmuş!

Eskişehir'de ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Eskişehir'de ‘intihar’ gibi kaza! Ters yöne girdi, kafa kafaya çarpıştı...

Barış Alper Yılmaz taraftardan tepki topladı

Barış Alper Yılmaz taraftardan tepki topladı

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

Ünlü şampuan markasında bakteri tehlikesi! Raflardan toplatılıyor

'Dünya, Mars, Satürn ve Jüpiter'de de penaltı'

'Dünya, Mars, Satürn ve Jüpiter'de de penaltı'

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.