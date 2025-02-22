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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten meslektaşlarını kızdıracak sözler! "O isimler benden iyi değil"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.02.2025 23:59
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Feyza Civelek, meslektaşlarından hangi isimlerden daha iyi olduğunu söyledi ve hangi ismin oyunculuğunu daha çok beğendiğini açıkladı. Ünlü oyuncunun verdiği yanıtlar olay oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten meslektaşlarını kızdıracak sözler! "O isimler benden iyi değil"

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakteriyle gönüllerde taht kuran Feyza Civelek, Haber Global'de Ferit Ömeroğlu'nun sunduğu 'Olduğu Gibi' programına konuk oldu. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken Civelek, 'meslektaşlarından hangi isimlerden daha iyisin' sorusuna verdiği cevapla olay yarattı.

Programın bir bölümünde 'Senden daha iyisini duyana kadar sessiz kal' akımı yer alıyor. Sunucu Ferit Ömeroğlu oyuncuları saydı, Feyza Civelek kendisinden daha iyi olan oyuncuları duyana kadar sessiz kaldı.

Ferit Ömeroğlu şu isimleri sıraladı;

"Buse Kahraman, Akasya Asiltürkmen, Ece Özdikici, Mina Demirtaş, Zeynep Tuğçe Bayat, Meltem Akçöl, Sümeyye Aydoğan, Yağmur Yüksel, Nilsu Berfin Aktaş, Rabia Soytürk, Su Burcu Yazgı Coşkun, İlayda Alişan, Miray Daner, Özgü Namal, Hazal Kaya, Pınar Deniz"

Meslektaşlarına sessiz kalan Feyza Civelek, Merve Dizdar ismini duyunca konuştu.

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"HAYALİMDEKİ ROLÜ EN İYİ CANLANDIRABİLEN KADIN OYUNCU MERVE"

Feyza Civelek, "Merve Dizdar'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum ve Merve Dizdar'ı özellikle seçmemin sebebi ise obsesif kompülsif, deli karakterini oynamayı çok istiyorum. Hayallerimden biri. Bir kör bir deliyi oynamak istiyorum. Merve Dizdar'ın bunu çok iyi başardığını düşünüyorum. Hayalimdeki rolü en iyi canlandırabilen en iyi kadın oyuncu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

"İSMİNİ DUYMAK İSTEMEDİKLERİM VAR"

Ferit Ömeroğlu, Merve Dizdar'a kadar saydığı isimler ile ilgili bir sorunu olup olmadığını sorunca Feyza Civelek'ten şaşırtan bir yanıt geldi.

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Civelek, 'Aramın kötü oldukları var. Diğer isimlerden duymak istemediklerim, aramın kötü oldukları oldu.' diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Feyza Civelek Kızılcık Şerbeti
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