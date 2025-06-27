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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti 103. bölümüyle sezon finali yaptı. Yeni bölümleri heyecanla beklenen dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç'un aylık kazancı ortaya çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'un aylık kazancı ortaya çıktı! Bölüm başı bakın ne kadar alıyormuş
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Hikayesi ve oyuncu kadrosuyla çok konuşulan dizi 103. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizide Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

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KAZANCI ORTAYA ÇIKTI

Sevilen bir karaktere hayat veren Ceren Karakoç'un diziden aldığı ücret de belli oldu. Karakoç'un geçtiğimiz sezon için diziden bölüm başına 50 bin TL aldığı iddia edildi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı böylelikle 4 bölüm için 200 bin TL kazanıyormuş. Ünlü ismin yeni sezonda ne kadar kazanacağı ise henüz bilinmiyor.

NURSEMA 2

CEREN KARAKOÇ KİMDİR?

Ceren Karakoç 1984 yılında Ankara'da doğdu. Çanakkale'de büyüdü. Oyunculuk öğrenimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Bölümünde aldı.

Ankara'da çekilen Beni Affet dizisinde 2011'den itibaren sekiz sezon Kader karakterini canlandırdı.

2013 yılında oyuncu Osman Karakoç ile evlendi. 2015'te Aysa Prodüksiyon yapımı Terapi Ötesi adlı oyunda rol aldı. Dizi oyunculuğuna Maria ile Mustafa ve Akıncı dizilerinde rol alarak devam etti.

2019 yılında İstanbul'a taşındı. 2022'den itibaren, Show TV'de yayımlanmaya başlayan Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandırmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti Ceren Karakoç
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