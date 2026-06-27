MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın gurur günü! Oğlu Batu mezun oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Barış Kılıç şimdi de eşi ve oğluyla gündem oldu. Barış Kılıç’ın oğlu Batu liseden mezun oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın gurur günü! Oğlu Batu mezun oldu
Öznur Yaslı İkier

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim oğlu Batu'nun mezuniyetiyle büyük bir gurur yaşadı. Barış Kılıç'ın büyük oğlu Batu, liseden mezun oldu.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın gurur günü! Oğlu Batu mezun oldu 1

Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç’la Çırağan Sarayı’nda düzenlenen mezuniyet töreninde hem eğlendi, hem de duygusal anlar yaşadı.

Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın gurur günü! Oğlu Batu mezun oldu 2

Barış Kılıç’ın 18 yaşındaki oğlu Batu, eğitim hayatına İngiltere’de devam edecek. İşletme okuyacak olan Batu Kılıç, dünyanın en iyi ilk 50 okulu arasında gösterilen bir üniversiteden tam kabul aldı.

Barış Kılıç'ın eşi ve oğluyla pozlarına sosyal medyada; 'ne güzel aile', 'çok güzeller', 'boyu kadar oğlu varmış' gibi yorumlar yapıldı.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü şarkıcı evleniyor! Sessiz sedasız nişanlandı Ünlü şarkıcı evleniyor! Sessiz sedasız nişanlandı
Ölüm nedeni belli oldu! Hastaneden açıklama geldi Ölüm nedeni belli oldu! Hastaneden açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Barış Kılıç Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Patlama sesleri duyuldu! ABD'den İran'a saldırı

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Çanakkale'de görüldü! Uzunluğu 2 metre: "Şeytan diye adlandırılıyor"

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kulüpler Birliği'nde büyük kavga! Yüksel Yıldırım salondan çıkarıldı: Seni buraya gömerim

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Kadir İnanır hayatını kaybetti! Cenaze programı belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

Milyonların beklediği zam masasında 'temmuz' hesabı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.