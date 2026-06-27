Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın gurur günü! Oğlu Batu mezun oldu

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği 'Ömer Ünal' karakteriyle büyük beğeni toplayan Barış Kılıç şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü isim oğlu Batu'nun mezuniyetiyle büyük bir gurur yaşadı. Barış Kılıç'ın büyük oğlu Batu, liseden mezun oldu.

Kılıç, eşi Ayşegül Kılıç’la Çırağan Sarayı’nda düzenlenen mezuniyet töreninde hem eğlendi, hem de duygusal anlar yaşadı.

Barış Kılıç’ın 18 yaşındaki oğlu Batu, eğitim hayatına İngiltere’de devam edecek. İşletme okuyacak olan Batu Kılıç, dünyanın en iyi ilk 50 okulu arasında gösterilen bir üniversiteden tam kabul aldı.

Barış Kılıç'ın eşi ve oğluyla pozlarına sosyal medyada; 'ne güzel aile', 'çok güzeller', 'boyu kadar oğlu varmış' gibi yorumlar yapıldı.