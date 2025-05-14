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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kutlamaya çağrılmadı! Sibel Taşçıoğlu'ndan olay açıklama

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması sosyal medyayı sallamıştı. Geçtiğimiz akşam 100. bölüm partisinde gözler Pembe'yi aradı. Sibel Taşçıoğlu partiye çağrılmadığını açıklayarak bomba ifadeler kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kutlamaya çağrılmadı! Sibel Taşçıoğlu'ndan olay açıklama
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti. Sosyal medyada bu ayrılık eleştirilirken iddialar da gündeme geldi.

Dizi setinde anlaşmazlık yaşandığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamaması üzerine diziden apar topar gönderildiği iddiaları gündem oldu.

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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünü İstanbul’un gözde mekanlarından birinde düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Dizi oyuncuları ve kanal yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, son haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti.

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96 bölüm boyunca Pembe karakteri ile büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu, 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi. Sosyal medyada çok konuşulan bu durumun ardından Taşçıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

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"O DEFTER KAPANDI"

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eğlenceli geçen gecede gözler dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Pembe’yi aradı. Altuntaş’ın kendisine telefonla ulaştığı başarılı oyuncu şu bomba açıklamayı yaptı:

"Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı."

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu
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