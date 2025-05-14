Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si kutlamaya çağrılmadı! Sibel Taşçıoğlu'ndan olay açıklama

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti. Sosyal medyada bu ayrılık eleştirilirken iddialar da gündeme geldi.

Dizi setinde anlaşmazlık yaşandığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamaması üzerine diziden apar topar gönderildiği iddiaları gündem oldu.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünü İstanbul’un gözde mekanlarından birinde düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Dizi oyuncuları ve kanal yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, son haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR O oyuncu yüzünden mi gönderildi? Senarist patladı

96 bölüm boyunca Pembe karakteri ile büyük beğeni toplayan Sibel Taşçıoğlu, 100. bölüm kutlamasına davet edilmedi. Sosyal medyada çok konuşulan bu durumun ardından Taşçıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"O DEFTER KAPANDI"

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eğlenceli geçen gecede gözler dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Pembe’yi aradı. Altuntaş’ın kendisine telefonla ulaştığı başarılı oyuncu şu bomba açıklamayı yaptı:

"Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı."