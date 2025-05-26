MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu artık diziyi takip etmiyor! Yanıtı eleştirildi

Kızılcık Şerbeti'nden apar topar çıkarılan Sibel Taşçıoğlu, katıldığı bir etkinlikte diziye dair söylediği sözlerle eleştirildi. Pembe rolüne hayat veren isim yine gündem oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu artık diziyi takip etmiyor! Yanıtı eleştirildi
Kubra Akalın

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterini canlandıran usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun sürpriz ayrılığı seyirciyi kızdırmıştı.

"3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle" diyerek diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığıyla ilgili pek çok iddia gündeme geldi.

Senaristle de arasının gerildiği iddiaları bulunan başarılı oyuncu bir etkinlikte görüntülendi.

Ekran görüntüsü 2025-05-26 134835

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak bir etkinlikte görüntülendi. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

Ekran görüntüsü 2025-05-26 134551

"BAŞKA DİZİ TAKİP EDİYORUM"

Taşçıoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyor musunuz' sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Usta oyuncu, gülerek 'Hayır, ama ne yani yalan mı söyleyeyim etmiyorum' diye konuştu.

Ekran görüntüsü 2025-05-26 134751
Basın mensuplarının 'Takip ettiğiniz başka dizi var mı?' sorusuna da 'Var, bütün hepsini takip ediyorum. İşin şakası' dedi.

Sosyal medyada bu sözleri duyan seyirciler "Dizide oynayanlara ayıp etmiş" eleştirisinde bulundu.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Övüç düğünde gelinine kilolarca altın taktı! Tepki gecikmediMurat Övüç düğünde gelinine kilolarca altın taktı! Tepki gecikmedi
Acı haber sonrası merak edildi! Hastalığı ortaya çıktıAcı haber sonrası merak edildi! Hastalığı ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Sibel Taşçıoğlu Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Usta sanatçıdan acı haber geldi

Usta sanatçıdan acı haber geldi

CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Vatandaşa partiler soruldu ama çıkan birinci şaşırttı! Ses getirecek son anket...

Şampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildi

Şampiyonluk günün protesto edilmişti! Galatasaray'da Ayhan Akman'ın oğlu Efe Akman hakkında karar verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.