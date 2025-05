Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu artık diziyi takip etmiyor! Yanıtı eleştirildi

Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Pembe' karakterini canlandıran usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun sürpriz ayrılığı seyirciyi kızdırmıştı.

"3 sezon boyunca kalbimin en derin yerinden can verdiğim bir hikayeye bugün veda ediyorum. Her anı, her sahnesi, her dostluğu unutulmaz. Birlikte çalıştığım ekip arkadaşlarıma, kamera önünde ve arkasında emeği geçen herkese, canlarım ,tüm oyuncu arkadaşlarıma, beni sevgiyle kucaklayan izleyicimize minnetle" diyerek diziye veda eden Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığıyla ilgili pek çok iddia gündeme geldi.

Senaristle de arasının gerildiği iddiaları bulunan başarılı oyuncu bir etkinlikte görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak bir etkinlikte görüntülendi. Sibel Taşçıoğlu, Kızılcık Şerbeti sorusuna verdiği yanıtla adından söz ettirdi.

"BAŞKA DİZİ TAKİP EDİYORUM"

Taşçıoğlu, 'Kızılcık Şerbeti'ni takip ediyor musunuz' sorusuna verdiği yanıtla güldürdü. Usta oyuncu, gülerek 'Hayır, ama ne yani yalan mı söyleyeyim etmiyorum' diye konuştu.



Basın mensuplarının 'Takip ettiğiniz başka dizi var mı?' sorusuna da 'Var, bütün hepsini takip ediyorum. İşin şakası' dedi.

Sosyal medyada bu sözleri duyan seyirciler "Dizide oynayanlara ayıp etmiş" eleştirisinde bulundu.