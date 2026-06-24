'Kızılcık Şerbeti oyuncusuyla aldatıldım' demişti! Sahra Işık bu defa mesajları ifşa etti

Sahra Işık'ın, eski eşi İdris Aybirdi tarafından aldatıldığı yönündeki açıklamaları magazin manşetlerindeki yerini aldı. Daha önce eski eşinin kendisini "Kızılcık Şerbeti" dizisinde rol alan bir oyuncuyla aldattığını öne süren Işık, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlarla iddialarının detaylarını anlattı.

Boşanma sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Işık, eski eşinin şirketini kendisinin dizi ve reklam projelerine kiraladığını belirterek, iddia edilen ilişkinin de bu süreçte başladığını öne sürdü.

"NE OLDUYSA OCAK AYINDA BAŞLADI"

"Kızılcık Şerbeti dizisiyle ben anlaşmıştım. Çekimler 4-5 bölüm boyunca bizim şirkette yapıldı" diyen Işık, yaşadıklarının dönüm noktasının 2025 yılının Ocak ayı olduğunu savundu.

Hayatının en kötü doğum gününü yaşadığını söyleyen Işık, "17 Ocak'ta doğum günümü kutlamayı bırakın, bana hakaret etti, psikolojik şiddet uyguladı ve bağırarak evi terk etti. Oğlum Pamir henüz 7 aylıktı. O gün kendisine 'Senden boşanacağım' dedim" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY YERİNE OTURDU"

Boşanmanın ardından birçok şeyi öğrendiğini öne süren Işık, çalıştığı dizide yer alan kadın oyuncunun kendisini sosyal medyada engellediğini fark ettiğini söyledi.

Işık, "Benim anlaştığım ve çalıştığım projedeki oyuncu beni takipten çıktı, hatta küçük bebeğimin hesabını bile engelledi. Benim sayemde eski eşimle tanışıp ofise gelmeye başladı ve sonrasında ilişkiye başladılar" iddiasında bulundu.

Paylaşımında, söz konusu oyuncuyla geçmişte yaptığı samimi mesajlaşmalara da yer veren Işık, yaşananları sonradan fark ettiğini belirtti.

"BANA KENDİMİ SORGULATTI"

Evliliği boyunca yaşadığı şüpheleri dile getiren Işık, eski eşine defalarca başka biri olup olmadığını sorduğunu ancak her seferinde manipüle edildiğini savundu.

"O kadar manipülatifti ki kendimden şüphe ettim. Kendime sürekli 'Bu adam bana bunu yapmaz' dedim. Melek gibi bir bebeğimiz vardı. Bana en zor zamanlarımda bile kendimi sorgulattı" ifadelerini kullanan Işık, eski eşini narsistik davranışlar sergilemekle suçladı.

"BOŞANDIKTAN SONRA TEHDİT VE BASKI SÜRDÜ"

Sahra Işık, boşanmanın ardından yalnızca çocuğuna odaklanmak istediğini ancak bu süreçte de çeşitli baskılarla karşılaştığını öne sürdü.

Eski eşinden tehdit ve taciz içerikli mesajlar aldığını iddia eden Işık, iştirak nafakası konusunda da sorun yaşadıklarını söyledi. Maddi durumunun iyi olmasına rağmen eski eşinin çocuğu için yapılacak harcamalarda dahi zorluk çıkardığını savunan Işık, ortak kullanıma açık kredi kartının da Amerika seyahati öncesinde iptal edildiğini öne sürdü.

"BU YAŞADIKLARIMIN SADECE FRAGMANI"

Sosyal medya paylaşımının sonunda dikkat çeken ifadeler kullanan Işık, yaşadıklarının yalnızca küçük bir kısmını anlattığını belirtti.

"İliğimle kemiğimle midem bulandı. Kendime çok kızgınım. Bunlar yaşadıklarımın çok küçük bir kısmı. Kimseyi itibarsızlaştırmak gibi bir amacım yok. Onlar utanmıyorsa benim utanacak hiçbir şeyim yok. Eğer üzerime daha fazla gelinirse, her şeyi ortaya dökeceğim" ifadelerini kullandı.

Sahra Işık'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, iddiaların odağındaki oyuncunun Seray Kaya olduğunu iddia etti ama Işık, paylaşımında herhangi bir isim vermedi.