Kızının açıklamaları sonrası Güllü'nün menajeri paylaştı! Görüntüler 1 hafta öncesine ait: "Sonuçları bekliyorduk"

Evinin terasından düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüyle ilgili çeşitli iddialar ortaya atıldı. Birisinin ittiğine yönelik iddiaları Güllü'nün kızı Tuyam Ülkem yalanlarken, menajeri Erhan Arı'dan da sanatçının geçen hafta hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Arı, “Uzun zamandır beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Yalova'daki evinin terasından düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümü tüm ülkeyi yasa boğru. Kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği gece terasa çıkan ve sonrasında 5. kattan aşağıya düşerek Güllü'nün ölümüne dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün kızı Tüyam Ülkem, ünlü şarkıcının itildiği yönündeki iddaları yalanladı. Güllü'nün menejeri de yaptığı paylaşımda, Güllü'nün tedavi gördüğünü ve sonuçlarını beklediklerini ifade etti.

OLAYDAN İKİ GÜN ÖNCE EVİNİN KAPISINA AKILLI KİLİT SİSTEMİ TAKTIRMIŞI

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü'nün son anları kameraya yansıdı. Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı. Güllü'nün, olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi.

Güllü sosyal medya paylaşımında, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi. Öte yandan olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUYAN ÜLKEM: "KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu.

Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

MENEJERİ FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: "SONUÇLARI BEKLİYORDUK"

Öte yandan, bir süredir denge kaybı yaşayan Güllü'nün yaklaşık bir hafta önce bununla ilgili özel bir hastanede muayene olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Güllü’nün menajeri Erhan Arı, sanatçının geçen hafta hastanede çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Arı, “Uzun zamandır beyninde denge kaybı vardı. Bir hafta önce tetkikler yaptırdık, sonuçlarını bekliyorduk. Çok üzgünüm" dedi.

27 Eylül 2025
27 Eylül 2025

