Güllü'nün ölümündeki sis perdesi dağıldı! Kızı Tuyan Ülkem'den 'itilme' iddialarına yanıt verdi

Sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut'un dün yaşadığı kaza sonrası hayata gözlerini yumması, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğmuştu. Güllü bugün İstanbul'da defnedildi. Cenaze töreninde kızı Tuyan Ülkem'in feryatları yürekleri dağlamıştı. Kamuoyunda çıkan 'Güllü itildi' iddialarıyla ilgili olarak acılı Ülkem'den ilk açıklama geldi. Ülkem'in ifadesinin ortaya çıkması acı olayı aydınlattı.

ACI HABERİ OĞLU DUYURMUŞTU

Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" dedi.

DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Diğer yandan Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı. Güllü'nün, olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi. Güllü sosyal medya paylaşımında, "Artık kendimi çok daha güvenli hissediyorum. Sevgili Furkan kardeşim geldi. Bana şifreli kapı yaptı. Şifre olmadan kimse giremez" dedi. Öte yandan olaydan önce Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem ile arkadaşının binaya giriş yaptığı anlar, soruşturma dosyasında yer aldı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUYAN ÜLKEM: "KENDİSİNİ İTME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesi tarafından alınıp toprağa verilmek üzere İstanbul Tuzla'ya götürülen Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürüyor. Olay sonrası ifadesi alınan Tuyan Ülkem'in, "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

