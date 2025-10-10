MAGAZİN

Kobra Murat gençlik halini paylaştı! 'Kızlar bana bakarken yere düşüyordu'

'Kobra Murat' adıyla tanınan şarkıcı Murat Divandiler sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü isim şimdi de yaptığı nostalji paylaşımıyla adından söz ettirdi. Gençlik fotoğrafını paylaşan Kobra Murat 'Kızlar bana bakarken yere düşüyordu' ifadelerini not düştü.

Öznur Yaslı İkier

Lüks yaşantısı, gösterişli takıları ve servetiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Kobra Murat bu defa nostalji paylaşımıyla gündeme geldi.

Gençlik fotoğrafını paylaşan ünlü isim '32 sene evvelki Kobra Murat. Hey gidi yıllar hey gidi günler. Gençlik su gibi geçiyor hocam. Kızlar bana bakarken yere düşüyordu hocam. Kobra Murat'tan sonsuz sevgiler saygılar selamlar olsun.' ifadelerini not düştü.

Kobra Murat gençlik halini paylaştı! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu 1

Daha önce katıldığı bir programda '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat daha sonra yanlış anlaşıldığını dile getirmiş ancak bu sözleri hiç unutulmamıştı.

Kobra Murat gençlik halini paylaştı! Kızlar bana bakarken yere düşüyordu 2

Kobra Murat, Balat'a yaptırdığı 4 katlı altın kaplama eviyle de sosyal medyada gündem olmuştu.

