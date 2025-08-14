MAGAZİN

Kobra Murat'ın kızı sözlendi; Euro şemsiyesi, damadın her yanına yapıştırılan 200 TL'ler ve dahası... Tepki çekti

Kobra Murat kızı Sergül'ün söz töreninden paylaşım yapınca gündem oldu. Sözde takılan altınlar ve paralar sosyal medyada tepki çekti. Özellikle damadın 200 TL'den oluşan ceketi dikkat çekti. İşte ağızları açık bırakan görüntüler...

Kubra Akalın

Kobra Murat lakabıyla adını geniş kitlelere duyuran Murat Divandiler yine adından söz ettirdi. Daha önce '18 kilo altın, 18 ev ve 4 tane yazlığım var' diyen Kobra Murat kızına bir söz töreni yaptı ki sormayın gitsin...

Söz eğlencesinde Euro'lardan yapılmış koca bir şemsiye, Sergül'ün üstündeki altınlar ve damadın üzerini kaplayan 200 TL'ler şoke etti.

Kobra Murat'ın kızının sözünden bazı görüntüler X'in gündemine oturdu, sosyal medyada tepki de çekti.

Sosyal medyada "Roman eğlencesi böyle olur" diyen bir kısım olsa da bir kısım ise bu görüntülere sert çıktı. Sosyal medya kullanıcıları "Bu paralar nereden geliyor", "Bu nasıl görgüsüzlük", "Bu paranın kaynağı araştırılıyor mu?" yorumları yapıldı.

"MASAK ARADI" DEMİŞTİ

Kobra Murat geçtiğimiz sene MASAK tarafından arandığını şu sözlerle açıklamıştı:

"Senin yüzünden MASAK beni aradı, eve kağıt geldi. Sizi araştırmaya aldık dediler, elim ayağım titredi benim 5 katlı bina yapacağım mermerciye borcum var. Telefonu bulduk aradık nedir diye. Murat Bey Dilan Polat'tan dolayı camiada olan insanlar dedi incelemeye alın dedi bunların arasında siz de varsınız dedi. Neyimi inceliyorlar benim dedim, şirketiniz olmanız lazım dedi. Kemancının şirketi mi olacak?"

