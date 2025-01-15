'Kocam beni sürekli aldatıyor' diyerek canlı yayında hiç çekinmeden anlattı! Nur Viral duyduklarına inanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü

Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı işlediği konular ve canlı yayındaki itiraflarla sık sık sosyal medyanın gündemine oturuyor.

Viral, programında bazı günler alanında uzman isimleri konuk ediyor ve özel hayata dair önemli konuları işliyor. Programın son bölümüne Uzman Psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu konuk oldu.

Bir kadın izleyici telefonla bağlanarak ''Sekiz yıllık evliyim. İkinci evliliğim bu benim. Eşimle ben sosyal medya üzerinden tanıştım. İki oğlumuz var. Başlarda sevgiliyken sürekli başkalarıyla konuşmalarını yazışmalarını yakalıyordum. Geçici diye kendimi avutuyordum.

'KOCAM BENİ SÜREKLİ ALDATIYOR'

7 yıldır ne zaman telefonunu karıştırsam hep bir şey buluyorum. Duruluyor sonra tekrar... Biriyle yüz yüze görüşme değil ama... Başka hesaplardan başkaları ile yazışıyor. Seni seviyorum bile yazıyor. Ama bana bunu söyleyemiyor.'' diyerek açıklamalarda bulundu.

Nur Viral bu duydukları karşısında 'Karısına diyemiyor ama elin kadınına seni seviyorum diyebiliyor' diyerek kızdı. Fatih Reşit Civelekoğlu ise 'Peki size neden seni seviyorum diyemiyor' diye sordu. İzleyici ise bana sevgisini belli ettiğini söylüyor bu yüzden söyleyemediğini dile getiriyor diyerek yanıt verdi.

Civelekoğlu 'Ne yazık ki size de babalık yapıyor. Yediğin önünde yemediğin ardından. Ben buradayım bir baba gibi koruyup kolluyorum. Kanatlarımın altındasın diyor. Senden de annelik yapmasını bekliyor. İlişkiniz bu eksende.' yanıtını verdi.

İzleyici ise bu sözlerin ardından 'Hocam yani meyveyi ben doğramayayım yemez. Meyve tabakla önüne koysam onu doğrayıp soyarak yemez.' diyerek anlatmaya devam etti.

Nur Viral 'Çiğneyip bir de ağzına verin bari. Küçük erkek çocuğu' diyerek sert çıktı.