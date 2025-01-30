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Kolombiya güzeliyle evlenmişti! Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! Bakın bebeğinin adını ne koydu...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
30.01.2025 19:31
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2020 yılında evlendiği Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile gözlerden uzak evliliğini sürdüren ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba olduğunu duyurdu.

Kolombiya güzeliyle evlenmişti! Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! Bakın bebeğinin adını ne koydu...

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 2015 yılında 'Tarifi Zor' adlı şarkının klibinde tanıştığı Camelo Lopez ile aşk yaşamaya başlamıştı. 2020'de 2015 Kolombiya Güzeli Madelein Lopez Camelo ile evlenen şarkıcı Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu.

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İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Hasan Matias adında bir oğulları olan ünlü çift, geçen aylarda da ikinci çocuklarını beklediklerini duyurmuştu.

İKİNCİ KEZ BABA OLDU!

Ünlü isim sosyal medya hesabında ise müjdeli haberi paylaştı. Sarıkabadayı, hastaneden yaptığı paylaşıma "Ailemize hoş geldin, sefalar getirdin. Allah'ıma şükürler olsun" notunu düştü.

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Oğlunun adını da "Canım oğlum Ali Gabriel Sarıkabadayı" sözleriyle açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Soner Sarıkabadayı
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