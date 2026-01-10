Komedyenler arasında kriz çıktı! Kaan Sekban’dan Cem Yılmaz'ın iddialarına yanıt gecikmedi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, oyuncu Melis İşiten’in YouTube’da yayınlanan programı Zaten Şov’un bu haftaki konuğu oldu. Programın bir parçası olan “O mu bu mu” konseptli oyun sırasında kendisine Feyyaz Yiğit ve Kaan Sekban seçenekleri sunulan Yılmaz, Yiğit’i seçerek Sekban’la aralarında dargınlığa yol açan olayı anlattı.

Yılmaz, “Kaan kardeşimiz, Harbiye’deki gösterisini onun için benim açmamı istemişti” diyerek başladığı sözlerine stüdyodan gülerek karşılık verilmesiyle devam etti. Sunucu İşiten’in, “Soru karşısında ne yaptın?” demesi üzerine Yılmaz, “İnsanların istekleri olur, ne olacak yani. Bu gerçek hayat hikâyesi; benden böyle bir şey istedi. Yapmadığım için de darılmış olabilir. İstemesi doğru ama böyle bir şeyi yapmak istememem de en doğal hakkım. Yine de darılmış olabilir” dedi.

İşiten’in, “Darılmamıştır” demesi üzerine Yılmaz’ın, “Darılsa daha iyi” karşılığını vermesi stüdyoda yeniden kahkahalara neden oldu.

Kaan Sekban ise sosyal medya üzerinden açıklama yaparak iddiaları yalanladı ve olayın aslını takipçileriyle paylaştı:

İDDİALARI YALANLADI

“Hahaha tabi ki böyle bir şey olmadı, herhalde Cem Bey yanlış anlamış.. Ben gel benim açılış komedyenim ol gibi bir şey demedim tabi ki:) Hatta alttaki gibi röportajım var aynı dönem.

O dönem aramız çok iyiydi; benim gösterime gelerek beni onore etmişti. Ben de ilk Harbiye gösterime kendisini davet ederek başlangıçta komik bir mizansen yapsak mı diye sormuştum. Ben sana sataşıyor gibi yapsam ve sen de tak diye belirsen ve birbirimize atışıyor gibi yapıp seyirciye keyifli bir sürpriz mi yapsak demiştim. Sonrasında sevgili Kenan Doğulu’ya müthiş tevazusu sayesinde unutulmaz bir açılış yapmıştık. Ayrıca alaycı tavrından ötürü Melis İşiten’e de teessüflerimi iletiyorum.

Şov dünyası bok gibi bir dünya arkadaşlar, normal hayatlarınızın kıymetini bilin.

Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; kendini benden ve benim gibi ‘yeni yetme’ komedyenlerden daha yüce gören ister şarkıcı ister oyuncu ister komedyen, herkes umarım bir gün benim ve benim gibi yeni yetme nice ismin toplumsal dertler, haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler karşısında bizim çıkardığımız sesin %1’ini çıkaracak cesarete sahip olur.”