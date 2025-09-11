Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta verdiği ilk +18 konseriyle tartışmalara yol açtı.

Konser sonrası dansları ve kostümleriyle eleştirilerin hedefi olan grup hakkında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Hakim karşısına çıkan Manifest grubu üyeleri ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Ancak tüm bu yaşananların ardından Manifest grubunun Konya, İzmir ve Trabzon konserleri tek tek iptal edildi.

‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu. Grubun Instagram’daki açıklaması şöyle:

“Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz.”