MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar

Türkiye’nin yeni kız grubu Manifest'in KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleştirdiği ilk +18 konseri sonrası grup üyeleri hakkında ‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı. Grup üyeleri adli kontrolle serbest bırakıldı ancak grubun konserleri tek tek iptal edildi. Manifest kızlarından yeni açıklama geldi.

Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar
Öznur Yaslı İkier

Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşan müzisyen grup Manifest, 6 Eylül Cumartesi günü Küçükçiftlik Park'ta verdiği ilk +18 konseriyle tartışmalara yol açtı.

Konser sonrası dansları ve kostümleriyle eleştirilerin hedefi olan grup hakkında "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar 1

Hakim karşısına çıkan Manifest grubu üyeleri ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza atmak’ şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar 2

Ancak tüm bu yaşananların ardından Manifest grubunun Konya, İzmir ve Trabzon konserleri tek tek iptal edildi.

Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar 3

‘Hayasızca hareketler’ ve ‘teşhircilik’ suçlamalarıyla soruşturma başlatılan müzik grubu Manifest, Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu. Grubun Instagram’daki açıklaması şöyle:

Konserleri tek tek iptal edilmişti! Adli kontrol kararı verilen Manifest kızlarından yeni karar 4

“Gerçekleşmesi planlanan Manifest Türkiye Turnesi iptal edilmiştir. İadelerinizi bilet satış kanallarından alabilirsiniz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Show Tv'ye el konuldu! Herkes dizileri merak etti... Sosyal medya karıştı Show Tv'ye el konuldu! Herkes dizileri merak etti... Sosyal medya karıştı
Bu sefer sevgilisiyle denizin içinde oturup...Bu sefer sevgilisiyle denizin içinde oturup...

Anahtar Kelimeler:
Manifest Manifest Grubu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Ankara depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan açıklama: '7 büyüklüğüne varan deprem üretebilir'

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Tedesco'dan antreman sonrası karar! O isme hayran oldu: Transfer iptal!

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Operasyon sonrası Genel Yayın Yönetmeni'nden ilk açıklama!

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor

Ankara kulislerinden sızdı! Herkes bu iki belediye başkanını konuşuyor

'4 ayaklı çözüm' vurgusu gündem yaratacak

'4 ayaklı çözüm' vurgusu gündem yaratacak

Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayınladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”

Dünyanın konuştuğu olay: Beyaz Saray'ın yayınladığı Donald Trump videosu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! “Vücudu ve elleri...”

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.