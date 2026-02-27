Konstantinos Argiros, büyüleyici sahne performansıyla İstanbul'da

Türkiye’deki hayranlarıyla geçen yaz Harbiye Açıkhava’da ilk kez bir araya gelen Argiros, yoğun istek üzerine aynı gün, aynı yerde yeniden sahnede olacak. Biletler 27 şubat cuma (bugün) Bubilet'te satışa açıldı.
Son yıllarda ünü Yunanistan sınırlarını aşarak dünyaya yayılan Konstantinos Argiros, 2024 yılında efsanevi Royal Albert Hall sahnesinde verdiği konserle uluslararası başarısını taçlandırdı.
Güçlü vokali, yüksek enerjili sahne performansı ve karizmatik duruşuyla Konstantinos Argiros, İstanbul’da hafızalara kazınacak bir yaz gecesine imza atmaya hazırlanıyor.
