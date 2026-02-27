Sevdiğim Sensin 3. bölümüyle Halef'i tahtından etti! Zirveyi kaptı

Televizyon ekranlarında perşembe akşamları muhteşem bir reyting savaşı veriliyor. Uzun süredir zirvenin sahibi olan Halef Köklerin Çağrısı, Star Tv'nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin karşısında yenilgiye uğradı.

ZİRVEYİ KAPTI

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’i buluşturan “Sevdiğim Sensin” dizisi dün akşam ekrana gelen üçüncü bölümüyle zirvedeki yerini aldı.

Sevdiğim Sensin; Total grubunda yüzde 9.57 izlenme oranı ve yüzde 24.08 izlenme payı ile zirveye yerleşirken, AB grubunda %6.43 izlenme oranı ve yüzde 17.64 izlenme payı, ABC1 grubunda ise yüzde 8.59 izlenme oranı ve yüzde 21.15 izlenme payına ulaştı.

İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı Halef Köklerin Çağrısı dizisi ise iki haftadır yerini Sevdiğim Sensin'e kaptırmış oldu.