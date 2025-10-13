MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Konuşanlar'a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince...

Disney'e transfer olan Konuşanlar'da ilginç anlar yaşandı. Programa konuk olan bir kişi "Kaçakçıyım" deyince Hasan Can Kaya şaşırdı. İkili arasındaki diyalog sosyal medyada konuşuluyor.

Konuşanlar'a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince...

Exxen'den Disney'e transfer olan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programında ilginç sahneler sık sık yaşanıyor.

Konuşanlar son bölümde yine ortaya ilginç anlar çıktı. Konuşanlar programına konuk olan Kenan isimli bir kişi, kaçakçılık yaptığını açık açık söyledi.

Geçmişte kaçakçılık yaptığını itiraf eden konuk, Hasan Can Kaya'nın ısrarına rağmen itirafını sürdürdü. Urfalı Kenan "Normalde kaçakçılıktı" deyince Kaya "Çok açık sözlü değil misin tutuklanırsın ulan" dedi.

Konuşanlar a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince... 1

Bunun üzerine konuk ise "Yok tutuklanmam, şu ana kadar tutuklanmadık" dedi. Daha sonra ise konuk havalimanında personel olduğunu söyledi.

Konuşanlar a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince... 2

Hasan Can Kaya daha sonra ise "Şaka yapıyorum ama kaçakçılık yapmadım dersen belki kurtarırsın" dedi. Ancak Kenan sözlerine devam ederek "Açıkça söylemek gerekirse Doğu bölgesinde kaçakçılık oluyor. Ama tabii ki ben hiçbir zaman kaçakçılık yapmadım" dedi.

Konuşanlar a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince... 3
Bu sırada mikrofonu eline alan kadın vergi memuru olduğunu söyleyerek 'Kaçakçı arkadaşa selam olsun' dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu yapılmıştı! 'Bazı isimler kabul etti'Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonu yapılmıştı! 'Bazı isimler kabul etti'
Huysuz Virjin'in vasiyeti gerçekleşti! Serveti gündemdeHuysuz Virjin'in vasiyeti gerçekleşti! Serveti gündemde

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Ankara kulisleri bunu konuşuyor! '8 belediye başkanı daha AK Parti'ye katılacak' il il sıraladı

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Gece 1.30’da gelen telefonla her şey değişti

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Volkan Demirel'den Galatasaray'ın yeni transferine dair çok konuşulacak iddia!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.