Konuşanlar'a katılıp "Kaçakçıyım" dedi! Hasan Can Kaya "Tutuklanırsın" deyince...

Exxen'den Disney'e transfer olan Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar isimli programında ilginç sahneler sık sık yaşanıyor.

Konuşanlar son bölümde yine ortaya ilginç anlar çıktı. Konuşanlar programına konuk olan Kenan isimli bir kişi, kaçakçılık yaptığını açık açık söyledi.

Geçmişte kaçakçılık yaptığını itiraf eden konuk, Hasan Can Kaya'nın ısrarına rağmen itirafını sürdürdü. Urfalı Kenan "Normalde kaçakçılıktı" deyince Kaya "Çok açık sözlü değil misin tutuklanırsın ulan" dedi.

Bunun üzerine konuk ise "Yok tutuklanmam, şu ana kadar tutuklanmadık" dedi. Daha sonra ise konuk havalimanında personel olduğunu söyledi.

Hasan Can Kaya daha sonra ise "Şaka yapıyorum ama kaçakçılık yapmadım dersen belki kurtarırsın" dedi. Ancak Kenan sözlerine devam ederek "Açıkça söylemek gerekirse Doğu bölgesinde kaçakçılık oluyor. Ama tabii ki ben hiçbir zaman kaçakçılık yapmadım" dedi.



Bu sırada mikrofonu eline alan kadın vergi memuru olduğunu söyleyerek 'Kaçakçı arkadaşa selam olsun' dedi.