Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Türk televizyonlarının uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'ın efsanevi karakteri Rıza Baba, yani usta oyuncu Zafer Ergin, hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

83 yaşındaki Ergin, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre pıhtı atması şüphesi üzerine tedavi altına alınan Ergin'in durumu, sevenlerini ve dizi ekibini derinden üzdü.

Bu beklenmedik gelişme üzerine, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında en net bilgiyi eşi Binnaz Ergin verdi. Binnaz Ergin, yaptığı açıklamada, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirtti. Ancak, durumun kontrol altına alındığını ve Zafer Ergin'in genel sağlık durumunun iyiye gittiğini müjdeledi.

"Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz," diyen Binnaz Ergin, sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Ayrıca, Zafer Ergin'in sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede setlere döneceği ve Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakterine hayat vermeye devam edeceği de belirtildi. "Çarşamba sete gidecek," sözleriyle Binnaz Ergin, sevenlerinin merakını giderdi.