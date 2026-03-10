MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Pıhtı atması şüphesiyle tedavi altına alınan Ergin'in sağlık durumu hakkında eşi Binnaz Ergin'den açıklama geldi. Ergin'in sağlık durumu iyiye giderken, sevenleri rahat bir nefes aldı.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi
Öznur Yaslı İkier

Türk televizyonlarının uzun soluklu ve sevilen dizilerinden Arka Sokaklar'ın efsanevi karakteri Rıza Baba, yani usta oyuncu Zafer Ergin, hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme geldi.

83 yaşındaki Ergin, ani bir rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. İlk belirlemelere göre pıhtı atması şüphesi üzerine tedavi altına alınan Ergin'in durumu, sevenlerini ve dizi ekibini derinden üzdü.

Arka Sokaklar ın Rıza Baba sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi 1

Bu beklenmedik gelişme üzerine, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında en net bilgiyi eşi Binnaz Ergin verdi. Binnaz Ergin, yaptığı açıklamada, eşinin vücudunun susuz kaldığını ve enfeksiyon değerlerinin yüksek çıktığını belirtti. Ancak, durumun kontrol altına alındığını ve Zafer Ergin'in genel sağlık durumunun iyiye gittiğini müjdeledi.

Arka Sokaklar ın Rıza Baba sı Zafer Ergin hastaneye kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi 2

"Vücudu susuz kalmış. Enfeksiyonu da yüksek çıktı. Şimdi iyi. Kontrol amaçlı bugün hastanedeyiz," diyen Binnaz Ergin, sevenlerine rahat bir nefes aldırdı. Ayrıca, Zafer Ergin'in sağlık kontrollerinin ardından kısa sürede setlere döneceği ve Arka Sokaklar'daki Rıza Baba karakterine hayat vermeye devam edeceği de belirtildi. "Çarşamba sete gidecek," sözleriyle Binnaz Ergin, sevenlerinin merakını giderdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli olduŞarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu
16 yaşına gelince trans olduğunu açıkladı! Galayı salladı16 yaşına gelince trans olduğunu açıkladı! Galayı salladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Zafer Ergin arka sokaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.