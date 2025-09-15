Korkutan iddia: ‘Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu...

Geniş Aile'deki Cevahir rolüyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan hakkında korkutan iddia... Ufuk Özkan intihar mı etti, sağlık durumu merak ediliyor.

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in özel haberine göre bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ve eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündemde olan Ufuk Özkan intihar girişiminde bulundu.

Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

UFUK ÖZKAN YAŞIYOR MU?

Yaşadığı sağlık sorunları ve nafaka krizi ile sıkıntılı bir süreçten geçtiği bilinen Ufuk Özkan'ın Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu ve bu nedenle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi altına alınan ünlü oyuncunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıllarda karaciğer yetmezliği nedeniyle hastanelik olan ve zor günler yaşayan ünlü oyuncu, eski eşiyle yaşadığı nafaka krizinde "Kiramı bile zor ödüyorum" diyerek isyan etmişti. Ufuk Özkan 45 bin TL olan nafakanın neredeyse 3 katına çıkmasına isyan ederek "Ben ayda 114 bin lira kazanmıyorum ki" demişti.

"GELİRİM DÜŞTÜ" DEMİŞTİ

"Gelirim tabii ki dizide çalıştığım dönemlere göre ciddi anlamda düştü. Sağlığım için dizi yapmıyorum. Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum" diyen Ufuk Özkan bir süre önce TRT ile el sıkıştığını duyurmuştu.