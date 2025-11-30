MAGAZİN

Kourtney Kardashian'dan emzirme itirafı!

Kourtney Kardashian, hem Şükran Günü kareleri hem de “iki yaşındaki oğlumu hâlâ emziriyorum” itirafıyla gündemi salladı.

Kourtney Kardashian'dan emzirme itirafı!

Kourtney, New York’ta katıldığı WWD Beauty Inc ödüllerinde yaptığı açıklamalarla da gündem oldu. Ünlü isim, iki yaşındaki Rocky’yi hâlâ emzirdiğini ve enerjisini bu yoğun tempoda nasıl koruduğunu anlattı.

Kourtney Kardashian dan emzirme itirafı! 1
“Alkol kullanmıyorum, emziriyorum. Enerjimi nasıl buluyorum bilmiyorum,” diyen Kourtney, matcha kahvesine dönmek için sabırsızlandığını da itiraf etti.

Kourtney Kardashian dan emzirme itirafı! 2

Reality şov yıldızı Kourtney Kardashian, cumartesi günü Instagram hesabından yaptığı Şükran Günü paylaşımıyla yine gündeme damga vurdu. 46 yaşındaki ünlü isim, minik oğlu Rocky ile çekilmiş aile karelerini “Thankful” notu ve turuncu kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

Kourtney Kardashian dan emzirme itirafı! 3

Kourtney, en küçük çocuğunu 50 yaşındaki eşi Travis Barker ile birlikte büyütüyor. Çift, 2022’de evlenmiş ve hem Kourtney’nin eski partneri Scott Disick’ten olan üç çocuğuyla hem de Travis’in eski eşi Shanna Moakler’dan olan çocuklarıyla büyük bir “karma aile” oluşturmuştu.

Kourtney Kardashian
