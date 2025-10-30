MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Kourtney Kardashian lolipop çıkardı! Amacını duyanlar şaşırdı

Kourtney Kardashian, kadın sağlığına yönelik yeni ürünüyle dikkat çekti. Ünlü reality yıldızı, vitamin ve takviye markası Lemme’den çıkardığı “Lemme Purr Probiotic Lolipop” ile vajinal sağlığı destekleyen ilk probiyotik lolipopa imza attı.

Kourtney Kardashian lolipop çıkardı! Amacını duyanlar şaşırdı
Kubra Akalın

Reality dünyasının popüler ismi Kourtney Kardashian, vitamin ve takviye markası Lemme için geliştirdiği son ürünle gündemde. 46 yaşındaki Kardashian, daha önce başlattığı lolipop serisiyle vajinal sağlığı desteklemeyi amaçlayan yeni bir ürünü piyasaya sundu: Lemme Purr Probiotic Lollipop.

Vitamin C, ananas ve SNZ 1969 probiyotikleriyle zenginleştirilen bu lolipop, kadın sağlığına odaklanan ilk probiyotik lolipop olarak öne çıkıyor. Ürün, Amerika’nın en çok satan vajinal probiyotik sakızı Lemme Purr’ın başarısını devam ettiriyor.

Kourtney, yeni ürünü hakkında şunları söyledi:

Kourtney Kardashian lolipop çıkardı! Amacını duyanlar şaşırdı 1

"Topluluğumuz ilk lolipoplarımıza bayıldı, bu yüzden onları yeni bir şekilde geri getirmek için sabırsızlanıyordum. Lemme Purr Lolipopları, en çok satan ürünlerimizden biri olan Lemme Purr’un eğlenceli bir uzantısı ve günlük bakım rutinini tatlı ve basit bir hale getiriyor."

Kourtney Kardashian lolipop çıkardı! Amacını duyanlar şaşırdı 2

Kourtney Kardashian, 2019’da kurduğu Poosh markasıyla kadın sağlığı ve wellness alanında adından söz ettirmeye devam ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Alkol alıp sızdı! Eski sevgilisi rızası olmadan...Alkol alıp sızdı! Eski sevgilisi rızası olmadan...
Sahneye para saçıldı! Seyircisine tepki gösterdi Sahneye para saçıldı! Seyircisine tepki gösterdi

Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.