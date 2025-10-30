Kourtney Kardashian lolipop çıkardı! Amacını duyanlar şaşırdı

Reality dünyasının popüler ismi Kourtney Kardashian, vitamin ve takviye markası Lemme için geliştirdiği son ürünle gündemde. 46 yaşındaki Kardashian, daha önce başlattığı lolipop serisiyle vajinal sağlığı desteklemeyi amaçlayan yeni bir ürünü piyasaya sundu: Lemme Purr Probiotic Lollipop.

Vitamin C, ananas ve SNZ 1969 probiyotikleriyle zenginleştirilen bu lolipop, kadın sağlığına odaklanan ilk probiyotik lolipop olarak öne çıkıyor. Ürün, Amerika’nın en çok satan vajinal probiyotik sakızı Lemme Purr’ın başarısını devam ettiriyor.

Kourtney, yeni ürünü hakkında şunları söyledi:

"Topluluğumuz ilk lolipoplarımıza bayıldı, bu yüzden onları yeni bir şekilde geri getirmek için sabırsızlanıyordum. Lemme Purr Lolipopları, en çok satan ürünlerimizden biri olan Lemme Purr’un eğlenceli bir uzantısı ve günlük bakım rutinini tatlı ve basit bir hale getiriyor."

Kourtney Kardashian, 2019’da kurduğu Poosh markasıyla kadın sağlığı ve wellness alanında adından söz ettirmeye devam ediyor.