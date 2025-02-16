Kral Kaybederse Kenan'ın gerçekte kim olduğu ortaya çıktı! Orhan Gazi Vural iddiası gündemde

Star TV'nin büyük ilgiyle izlenen Kral Kaybederse dizisi daha birinci bölümden gündem olmayı başardı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Kral Kaybederse gerçek mi merak ediliyordu.

Dizideki Kenan Baran karakteri, izleyicilerin ilgisini çekerken, Baran'ın gerçek hayatta kim olduğunu araştırılmaya başlandı. Halit Ergenç'in canlandırdığı Keran Baran'ın gerçekte kim olduğu konusunda çeşitli iddialar gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni PuCCa, Kenan Baran'ın gerçek hayatta kim olduğunu bulduğunu iddia ettiği bir video paylaştı. Fenomen Kenan Baran'ın Orhan Gazi Vural olduğunu iddia etti.

ORHAN GAZİ VURAL KİMDİR?

Orhan Gazi Vural kimdir sorusu bu açıklamadan sonra merak edilmeye başlandı. 1934 yılında Eskişehir’de doğan Vural, zeki ve girişken kişiliğiyle eğitim hayatını başarıyla tamamladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden 1959 yılında mezun olan Vural, maden mühendisi unvanını aldı. Mühendislik kariyerinde birçok başarılı projeye imza atan Vural, iş dünyasında önemli bir konum elde etti.

1970’lerde katıldığı bir artist yarışmasında, dönemin ünlü oyuncusu Ediz Hun’la girdiği mücadele, Vural’ın hayatının dönüm noktası oldu. Yarışmada Hun’un ardından ikinci olan Vural, arkadaşları tarafından “Artist Orhan” olarak anılmaya başlandı.

Zenginliği ve çekiciliğiyle kadınların ilgisini üzerine toplayan Orhan Vural, savurgan yaşam tarzı nedeniyle zamanla servetini kaybetti. Servetini kaybettikten sonra ise Ankara’da bir huzurevine yerleşmek zorunda kaldı ve 10 yıllık bir mücadelenin ardından 2000’li yılların başında hayatını kaybetti.