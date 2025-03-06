MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Senegalli bir futbolcu...' Herkes o ismin peşine düştü

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Senegalli bir futbolcu...' Herkes o ismin peşine düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.03.2025 15:26
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar ile başrollerini paylaştığı Kral Kaybederse dizisinde 'Özlem' karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya konuk olduğu bir programda kendisine gelen mesajı ifşa etti. Ünlü oyuncu 'Senegalli bir futbolcu...' deyince herkes o ismin kim olduğu merak etti.

Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Senegalli bir futbolcu...' Herkes o ismin peşine düştü

Kral Kaybederse dizisinde canlandırdığı 'Özlem' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu.

Programda samimi itiraflarda bulunan Şahinkaya "Senegalli bir futbolcu Instagram üzerinden mesaj attı" deyince ortalık karıştı.

şahinkaya 1

Mesajda, "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun" yazdığını dile getiren Şahinkaya, daha önce yaptığı bir açıklamada babasının diplomat olması nedeniyle Senegal'de doğduğunu söylemişti.

şahinkaya 2

HERKES O İSMİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Şahinkaya'nın anlattıkları üzerine kahkaha atan ünlü sunucu da, "Arkadaşlar bulmamız lazım" dedi. Şahinkaya'ya DM'den mesaj atan futbolcunun kim olduğu ise merak edildi.

şahinkaya 3

Sosyal medyada Türkiye'de oynayan Senegalli futbolcular resmen sıralandı. O liste işte şöye;

Ismail Jakobs - Galatasaray, Ousseynou Ba - Başakşehir, Mame Thiam - Eyüpspor, Alassane Ndao - Konyaspor, Philippe Keny - Başakşehir, Lamine Diack - Hatayspor, Mamadou Fall - Kasımpaşa, Badou Ndiaye - Gaziantep FK.

Mynet'in Sesi
Değişimiyle gündemdeydi! Estetik itirafıyla dile düştü! Kimse inanamadı Değişimiyle gündemdeydi! Estetik itirafıyla dile düştü! Kimse inanamadı
Yeni bir isim daha! Kıvılcım'a komşu geliyorYeni bir isim daha! Kıvılcım'a komşu geliyor
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Fenerbahçe'den Galatasaray eşleşmesi sonrası son dakika talebi! "Bu maçta da önümüzdeki derbilerde de..."

Galatasaray'a büyük şanssızlık! Fenerbahçe maçından hemen önce Beşiktaş deplasmanına çıkacaklar...

Galatasaray'a büyük şanssızlık! Fenerbahçe maçından hemen önce Beşiktaş deplasmanına çıkacaklar...

Piyasaların beklediği oldu, politika faizi düştü!

Piyasaların beklediği oldu, politika faizi düştü!

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu...

Ziraat Türkiye Kupası'nda derbi oynanacak! Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un eşleşmeleri belli oldu...

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

SON DAKİKA | Ece Gürel’in hastanedeki tedavisinde yeni gelişme: Kalbi durdu

Mini eteğiyle kalkamadı! Yakışıklı oyuncu hemen...

Mini eteğiyle kalkamadı! Yakışıklı oyuncu hemen...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.