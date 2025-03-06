Kral Kaybederse'nin Özlem'i Nilperi Şahinkaya kendisine gelen mesajı ifşa etti! 'Senegalli bir futbolcu...' Herkes o ismin peşine düştü

Kral Kaybederse dizisinde canlandırdığı 'Özlem' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya Mehmet Demirkol'un programına konuk oldu.

Programda samimi itiraflarda bulunan Şahinkaya "Senegalli bir futbolcu Instagram üzerinden mesaj attı" deyince ortalık karıştı.

Mesajda, "Çok sevindim, sen de bizim orada doğmuşsun" yazdığını dile getiren Şahinkaya, daha önce yaptığı bir açıklamada babasının diplomat olması nedeniyle Senegal'de doğduğunu söylemişti.

HERKES O İSMİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Şahinkaya'nın anlattıkları üzerine kahkaha atan ünlü sunucu da, "Arkadaşlar bulmamız lazım" dedi. Şahinkaya'ya DM'den mesaj atan futbolcunun kim olduğu ise merak edildi.

Sosyal medyada Türkiye'de oynayan Senegalli futbolcular resmen sıralandı. O liste işte şöye;

Ismail Jakobs - Galatasaray, Ousseynou Ba - Başakşehir, Mame Thiam - Eyüpspor, Alassane Ndao - Konyaspor, Philippe Keny - Başakşehir, Lamine Diack - Hatayspor, Mamadou Fall - Kasımpaşa, Badou Ndiaye - Gaziantep FK.