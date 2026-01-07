MAGAZİN

Kristen Stewart sokak stiliyle şaşırttı! Belden aşağısı...

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, New York’ta verdiği cesur sokak stiliyle gündem oldu. Transparan eteğiyle iç çamaşırını gözler önüne seren yıldız isim, yine tarzıyla konuşuldu.

Kristen Stewart New York City sokaklarında sergilediği iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. 35 yaşındaki oyuncu, transparan eteğiyle siyah iç çamaşırının net şekilde görünmesine aldırış etmeden objektiflere yansıdı.

Twilight yıldızı, kombini sade tutarak beyaz bir crop top tercih ederken, kalın tabanlı siyah bilek botlarıyla görünümünü tamamladı. Saçlarını topuz yapan Stewart’a, NBC Studios’a girişi sırasında bir güvenlik görevlisi eşlik etti.

Kristen Stewart yaklaşık 8 ay önce Dylan Meyer ile evlenmişti. Stewart, 9 Aralık’ta Esquire dergisine verdiği röportajda “Bir aileye sahip olmak çok güzel. Sürüklenen bir birey olmamak harika. Hayatınıza giren insanları bilinçli seçmenin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsunuz" demişti.

Ünlü oyuncu ayrıca, “Yanınızda size hayatınızın kontrolünün sizde olduğunu hatırlatan birinin olması insanı güçlendiriyor” sözleriyle evliliğinin hayatındaki etkisini anlattı.

Kristen Stewart
