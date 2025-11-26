Kubilay Aka video çekip site yönetimini ifşa etti! Jandarma devreye girdi

Kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Kubilay Aka bu defa sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

Kubilay Aka, oturduğu sitenin yönetimine, hayvanlara yönelik uygulamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Kediler için hazırlanan kulübelere izin verilmemesinden, kurulan kapanlara kadar yaşananları tek tek ifşa eden Aka yayınladığı video ile hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Paylaşımını kısa süre sonra silen Kubilay Aka 'Videoyu kaldırdım çünkü Jandarma gelip gereğini yaptı. Kapanları kaldırdılar.' dedi.