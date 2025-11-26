MAGAZİN

Kubilay Aka video çekip site yönetimini ifşa etti! Jandarma devreye girdi

Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Kubilay Aka bu defa sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile dikkat çekti. Aka yaşadığı sitede kedilere kurulan kapanları gösterdi ve hayvanseverlere çağrıda bulundu. Kubilay Aka'nın paylaşımı sonrası Jandarma devreye girdi.

Öznur Yaslı İkier

Kendisi gibi oyuncu Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü oyuncu Kubilay Aka bu defa sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile gündeme geldi.

Kubilay Aka video çekip site yönetimini ifşa etti! Jandarma devreye girdi 1

Kubilay Aka, oturduğu sitenin yönetimine, hayvanlara yönelik uygulamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Kubilay Aka video çekip site yönetimini ifşa etti! Jandarma devreye girdi 2

Kediler için hazırlanan kulübelere izin verilmemesinden, kurulan kapanlara kadar yaşananları tek tek ifşa eden Aka yayınladığı video ile hayvanseverlere çağrıda bulundu.

Kubilay Aka video çekip site yönetimini ifşa etti! Jandarma devreye girdi 3

Paylaşımını kısa süre sonra silen Kubilay Aka 'Videoyu kaldırdım çünkü Jandarma gelip gereğini yaptı. Kapanları kaldırdılar.' dedi.

