Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme! Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçış planı ortaya çıktı: Dikkat çeken İzzet Yıldızhan detayı

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüphelilerin telefonlarını kapatıp araç değiştirdiği, silahı evde atışa hazır bulundurduğu ve kasten öldürmeye yardım ederek suçluyu kayırdığı belirlendi.

Öznur Yaslı İkier

Ümraniye Türkali Mahallesinde 19 Mart günü meydana gelen olayda futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmiş şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

7 kişinin tutuklandığı soruşturma dosyasında sevk yazsında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

İZİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTI

Olay sonrası Kadayıfçıoğlu, teknik takipten kurtulmak için telefonunu kapattı, başka bir hat üzerinden iletişim sağladı ve farklı araçlarla izini kaybettirmeye çalıştı.

Zorlu'da yakalandığında silahın araçta olduğunu belirtti ancak silah atışa hazır şekilde ikametinde çıktı. Olay sonrası Hüseyin Can'ın cinayet sonrası elinde silahla koşan Kadayıfçıoğlu'nu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nu Vito aracına alarak olay yerinden uzaklaştıkları saptandı.

YILDIZHAN'IN TELEFON TRAFİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İzzet Yıldızhan'ın ise cinayetteki rolüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Yıldızhan'ın ifadesine göre olay günü saat 01.00-02.00 sıralarında Kadayıfçıoğlu'nun İngiltere'de bulunan babası Bilal Kadayıfçıoğlu tarafından arandığı ve olayın haber verildiği, Yıldızhan'ın da amca Metin Kadayıfçıoğlu'nu aradığı ancak ulaşamadığı, sonrasında ulaştığında ise Metin'in 'Benim haberim yok, detay bilmiyorum' dediğini iddia etti.

Ancak İzzet Yıldızhan'ın diğer şüpheliler ile yapmış olduğu görüşmelerin, cinayetten sonra yaptığı tespit edildi. Sanatçının gerçekleşen 'Kasten Öldürme' eylemini resmi makamlara ihbar etmek yerine, asli failin kaçmasına ve saklanmasına yardım ederek suçluyu kayırma suçunu işlediği tespit edildi.

Gümaydın'dan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre; henüz yakalanmayan suç ortaklarıyla iletişime geçerek tanıklar üzerinde baskı kurma, kaçma veya delil karartma ihtimalinin bulunduğu değerlendirildi.

ÖNCE KANDİLLİ SONRA ZORLU

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerinden kaçırılıp önce Kandilli'deki villaya ve ardından Zorlu Center'daki ikamete götürüldüğü, Metin Kadayıfçıoğlu ile Yıldızhan arasında WhatsApp üzerinden olağan dışı iletişim trafiği gerçekleştiği belirlendi. Yıldızhan'ın ailenin dostu olduğu ve farklı illerde konaklama tesislerine ve çok geniş bir sosyal ve maddi nüfuza sahip olduğu ifade edildi.

'SİLAHLI SALDIRI KASTIYLA YÖNLENDİRİLDİ'

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise kaçamaklı ve suçtan kurtulmaya yönelik inkar içerikli savunma verdiği öğrenildi. Olay gecesi Aleyna ile 'tanık' Yalçınay Yıldız arasında yapılan görüntülü bir görüşme gerçekleştiği, bu görüşme içeriğinde cinayet öncesi taraflar arasında bir husumet olduğu, bu duruma karşılık olayı gerçekleştiren Alattin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine silahlı bir saldırı kastıyla yönlendirildiği tespit edildi.

KALAYCIOĞLU NE POLİSİ ARADI NE DE AMBULANSI

Görüntü kayıtlarından da Kalaycıoğlu'nun olay anında Alattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte diğer şüphelilerin katılımıyla kalabalık bir konvoy halinde olay yerine gittikleri ve kasten öldürme suçunun gerçekleşmesi sonrasında, Aleyna'nın ne polisi ne de ambulans aramak yerine, suç aletiyle Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte vito aracına binerek olay yerinden hızlıca kaçtığı belirlendi.

