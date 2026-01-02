MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor' Giray Altınok Grok skandalına sessiz kalmadı! 'Ne cevherler varmış'

Sosyal medya Grok skandalı ile çalkalanıyor. Elon Musk’ın yapay zeka aracı Grok, X'te (eski adıyla Twitter) dikkat çeken bir olayın merkezinde yer aldı. X kullanıcıları tek bir komutla Grok'a başkalarının fotoğraflarını çıplak bıraktırmaya başladılar. Ünlü isimler içinde yapılan bu uygulamadan Giray Altınok da nasibini aldı.

'Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor' Giray Altınok Grok skandalına sessiz kalmadı! 'Ne cevherler varmış'
Öznur Yaslı İkier

Sosyal medya son günlerde X platformunda hızla yayılan bir akım ile çalkalanıyor. Bu uygulama ile birlikte X kullanıcıları tek bir komutla Grok'a başkalarının fotoğraflarını çıplak bıraktırabiliyor.

Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor Giray Altınok Grok skandalına sessiz kalmadı! Ne cevherler varmış 1

Grok'un görsel üretme yeteneğini kullanan sosyal medya kullanıcıları ünlülerin fotoğraflarından saniyeler içerisinde rızasız bir şekilde sahte çıplaklık veya bikinili görseller üretebiliyor.

Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor Giray Altınok Grok skandalına sessiz kalmadı! Ne cevherler varmış 2

Bu uygulamadan nasibini alan isimlerden biri de Prens dizisinin başrol oyuncusu Giray Altınok oldu. Altınok Grok skandalına esprili bir yaklaşımda bulundu.

Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor Giray Altınok Grok skandalına sessiz kalmadı! Ne cevherler varmış 3

'NE CEVHERLER VARMIŞ'

Altınok için üretilen fotoğrafı gören ünlü isim; "Oğlum beni niye soyuyorsunuz grokta? Bana atıyor bir de abi ne diyorsun diye? Çok güzel olmuşum ne cevherler varmış bende mi diyim ne diyim?" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Davada yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararıDavada yeni gelişme! Mahkemeden Kıvanç Tatlıtuğ kararı
Rektum kanseriyle savaşıyor! Ameliyata alındıRektum kanseriyle savaşıyor! Ameliyata alındı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Giray Altınok Grok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.