'Kullanıcılar onu çıplak bırakıyor' Giray Altınok Grok skandalına sessiz kalmadı! 'Ne cevherler varmış'

Sosyal medya son günlerde X platformunda hızla yayılan bir akım ile çalkalanıyor. Bu uygulama ile birlikte X kullanıcıları tek bir komutla Grok'a başkalarının fotoğraflarını çıplak bıraktırabiliyor.

Grok'un görsel üretme yeteneğini kullanan sosyal medya kullanıcıları ünlülerin fotoğraflarından saniyeler içerisinde rızasız bir şekilde sahte çıplaklık veya bikinili görseller üretebiliyor.

Bu uygulamadan nasibini alan isimlerden biri de Prens dizisinin başrol oyuncusu Giray Altınok oldu. Altınok Grok skandalına esprili bir yaklaşımda bulundu.

'NE CEVHERLER VARMIŞ'

Altınok için üretilen fotoğrafı gören ünlü isim; "Oğlum beni niye soyuyorsunuz grokta? Bana atıyor bir de abi ne diyorsun diye? Çok güzel olmuşum ne cevherler varmış bende mi diyim ne diyim?" ifadelerini kullandı.