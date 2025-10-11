MAGAZİN

'Kürtaj iddiası' gündem olmuştu! Sabri Sarıoğlu-Yağmur Sarıoğlu çifti söylentilere son noktayı koydu

Emekli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile eşi Yağmur Sarıoğlu'nun geçtiğimiz ağustosta evliliklerini bitirme kararı aldıkları iddia edilmişti. Çift, söylentilere son noktayı koydu.

Öznur Yaslı İkier

Sabri Sarıoğlu'nun, eşi Yağmur Sarıoğlu'nu aldattığı haberleri kamuoyuna yansımıştı. Sarıoğlu'nun ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı, ardından kürtaj süreci nedeniyle aile içinde büyük bir kriz çıktığı ileri sürülmüştü.

Kaptan pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu, iddiaların ardından yaptığı açıklamada; "Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Çift, Instagram'daki paylaşımlarıyla ayrılık dedikodusunu bir kez daha yalanladı. New York'a giden ikili, "Boşanmıyoruz" pozu verdi.

