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Kurtlar Vadisi dönüyor ama bakın nasıl! Efsane karakter 'Pala' müjdeyi verdi

Yayınlandığı döneme damga vuran ve hafızalardan hiç silinmeyen efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden başlayıp başlamayacağı sık sık gündeme geliyor. Dizinin Pala'sı Yüksel Arıcı sonunda bombayı patlattı.

Kurtlar Vadisi dönüyor ama bakın nasıl! Efsane karakter 'Pala' müjdeyi verdi
Öznur Yaslı İkier

Necati Şaşmaz, Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinin yeniden başlayıp başlamayacağı zaman zaman gündeme geliyor.

Dizinin hayranları tarafından Kurtlar Vadisi'nin yeniden çekilmesi istenirken oyuncuların son halleri de sosyal medyada gündem oluyor.

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MÜJDEYİ PATLATTI

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Pala'ya hayat veren Yüksel Arıcı katıldığı bir programda müjdeyi patlattı.

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Arıcı; ''Pala çok sevilen bir karakter olduğu için, kötü bir karakter ama çok sevildi. Türkiye çok sevdi bu Pala karakterini. Biz de arkadaşlarla otururken şöyle bir fikir çıktı. Bu Pala karakterinin filmini yapalım. Ama Pala filmi olmasın başka bir hikayesi olsun. Ama böyle bir projeye hazırlanalım. O projenin hazırlık aşamasına girmek üzereyiz.'' ifadelerini kullandı.

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Yüksel Arıcı kurtlar vadisi
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