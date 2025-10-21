MAGAZİN

Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın Ermiş'iydi... Kerem Fırtına ünlü sunucu Gözde Şeker ile evlendi

'Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği 'Eren' karakteriyle tanınan oyuncu Kerem Fırtına, sunucu Gözde Şeker ile dünyaevine girdi.

Öznur Yaslı İkier

'Kurtlar Vadisi', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' ve 'Kiralık Aşk' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Kerem Fırtına ile bir süredir birlikte olduğu sunucu Gözde Şeker'le nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahı, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Çift, nikah sonrasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Kurtlar Vadisi nde Çakır ın Ermiş iydi... Kerem Fırtına ünlü sunucu Gözde Şeker ile evlendi 1

Gözde Şeker’in sade gelinliği ve Kerem Fırtına’nın klasik takım elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kurtlar Vadisi nde Çakır ın Ermiş iydi... Kerem Fırtına ünlü sunucu Gözde Şeker ile evlendi 2

Düğüne katılanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve Sol Parti PM Üyesi Alper Taş'ın da yer aldığı öğrenildi.

