Kurtlar Vadisi'nde Çakır'ın Ermiş'iydi... Kerem Fırtına ünlü sunucu Gözde Şeker ile evlendi

'Kurtlar Vadisi', 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' ve 'Kiralık Aşk' gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Kerem Fırtına ile bir süredir birlikte olduğu sunucu Gözde Şeker'le nikah masasına oturdu.

Çiftin nikahı, aile üyeleri ve yakınlarının katıldığı sade bir törenle gerçekleşti. Çift, nikah sonrasında çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

Gözde Şeker’in sade gelinliği ve Kerem Fırtına’nın klasik takım elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Düğüne katılanlar arasında Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve Sol Parti PM Üyesi Alper Taş'ın da yer aldığı öğrenildi.