Kurtlar Vadisi'nden dünyanın parasını alıyordu! Zafer Ergin yıllar sonra diziyi bırakma sebebini anlattı

Kanal D ekranlarının sevilen ve ilgiyle izlenen uzun soluklu projesi Arka Sokaklar'da 'Rıza Baba' karakterini canlandıran Zafer Ergin, Bloomberg HT’de Aslı Şafak’ın sunduğu "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programında samimi itiraflarda bulundu.

Ergin, uzun süre yer aldığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinden ayrılma nedenini yıllar sonra açıkladı.

YILLAR SONRA İTİRAF ETTİ

Zafer Ergin, "Arka Sokaklar' öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım, zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için. Üstelik çok sempatik şartlar da vardı" açıklamasında bulundu.

Bazı oyuncuların 'Kurtlar Vadisi' dizisinden ayrıldığı için kendisini eleştirdiğini söyleyen Ergin, "Bazı oyuncu arkadaşlar, 'Neden bıraktın? Zafer ağabey dünyanın parasını alıyorsun?' gibi şeyler söyledi. Benim ilkelerim, prensiplerim ve düşüncelerim var. Televizyon, büyük bir silahtır. Televizyonların insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirebilme olanağı vardır" şeklinde konuştu.