Kurtlar Vadisi’nin ‘Kılıç’ı Atilla Olgaç yıllar sonra ortaya çıktı! Saçı sakalı beyazladı

Kurtlar Vadisi dizisinin yaşayan oyuncuları zaman zaman merak edilip araştırılıyor. Kimi gözlerden uzak yaşıyor kimi ise ekranlarda boy göstermeye devam ediyor. Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı olarak bilinen ünlü oyuncu Atilla Olgaç da gözlerden uzak yaşayan isimler arasındaydı.

Kılıç karakteriyle bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Nişantaşı'nda kızıyla görüntülendi.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Atilla Olgaç'ın beyazlayan saç ve sakalları dikkat çekerken oyuncuya ilgi yoğundu. MagazinNews'in haberine göre; Kurtlar Vadisi hakkında sorulan soruları yanıtlayan Olgaç "İnsanlar nasıl benimsedi bilmiyorum. 20 sene geçti sadece burada değil yurt dışında bile Türkler gelip fotoğraf çektiriyor. Gençler geliyor fotoğraf çektirmeye... Ben, 'Siz yoktunuz o dönem' diyorum. CD'den izlediklerini söylüyorlar. Onun üstüne bir dizi çıkamaz ve gelemez" dedi.

YENİ DİZİYLE EKRANA DÖNECEK

Kurtlar Vadisi’nin ‘Kılıç’ı Atilla Olgaç devamında ise "Halen herkes Kılıç diyor. Aslında aynı kanalda bir gün arayla dört sene 'Kurtlar Vadisi' ertesi gün 'Hayat Bilgisi'nde yer aldım. İki dizinin seyircisi ayrıydı" açıklamasını yaptı.

Televizyon dünyasından uzun süre uzak kalan ünlü oyuncu Atilla Olgaç, yeniden dizi setlerine de dönüyor. Olgaç, Ürgüp'te çekilecek olan "Kızgın Topraklar" dizisi ile ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.