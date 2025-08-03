Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Attila Olgaç'ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle yayınladığı günlerde izleyicileri ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi, finalinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korumaya devam ediyor.

Dizideki karakterler ve onları canlandıran ünlü isimler zaman zaman gündem oluyor.

Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biri olan Kılıç Bey karakterini canlandıran Atilla Olgaç son haliyle gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Yeni sezonda yayınlanacak olan Kızgın Topraklar dizisi için yeniden sete çıkan ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

81 yaşındaki oyuncuya; 'yıllar acımamış', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.