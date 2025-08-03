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Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Attila Olgaç'ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı

Bir dönemim efsane dizisi Kurtlar Vadisi’nde hayat verdiği Karahanlı’nın sağ kolu olan Kılıç karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Attila Olgaç şimdilerde yeni sezon hazırlığında. 81 yaşındaki ünlü isim Kızgın Topraklar dizisi için sete çıktı. Attila Olgaç'ın son haline adeta yorum yağdı.

Kurtlar Vadisi'nin 'Kılıç'ı Attila Olgaç'ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle yayınladığı günlerde izleyicileri ekrana kilitleyen Kurtlar Vadisi, finalinin üzerinden yıllar geçse bile popülerliğini korumaya devam ediyor.

Dizideki karakterler ve onları canlandıran ünlü isimler zaman zaman gündem oluyor.

Kurtlar Vadisi nin Kılıç ı Attila Olgaç ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı 1

Kurtlar Vadisi'nde Mehmet Karahanlı'nın sağ kolu ve Kurtlar Konseyi'nin güçlü üyelerinden biri olan Kılıç Bey karakterini canlandıran Atilla Olgaç son haliyle gündem oldu.

Kurtlar Vadisi nin Kılıç ı Attila Olgaç ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı 2

YORUM YAĞDI

Yeni sezonda yayınlanacak olan Kızgın Topraklar dizisi için yeniden sete çıkan ünlü ismi görenler çok şaşırdı.

Kurtlar Vadisi nin Kılıç ı Attila Olgaç ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı 3

81 yaşındaki oyuncuya; 'yıllar acımamış', 'çok değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

Kurtlar Vadisi nin Kılıç ı Attila Olgaç ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı 4

Kurtlar Vadisi nin Kılıç ı Attila Olgaç ın son hali gündemde! Sosyal medyada yorum yağdı 5

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Anahtar Kelimeler:
Oyuncu kurtlar vadisi
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