6 milyar TL'lik miras krizi bitmiyor! Ferdi Tayfur'un torunu açtı ağzını yumdu gözünü! 'Utanıyorum sizden'

2 Ocak 2025'te hayatını kaybeden arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'un ardından ailesinde çıkan miras krizi bir türlü son bulmadı. Usta sanatçının büyük torunu Emirhan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur’la beraber dedesinin mezarında poz veren babası Timur Turanbayburt ve diğer iki halasına karşı sert sözler sarf etti.

Öznur Yaslı İkier

Arabesk müziğin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının ölümünün ardından ailesi miras yüzünden karşı karşıya geldi.

Ferdi Tayfur mirasının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, LÖSEV ve Darüşşafaka Cemiyeti’ne bağışlamış, kalan miras ise çocukları, torunları ve yeğenleri arasında paylaştırılmıştı.

6 MİLYAR TL'LİK MİRAS...

Sanatçının avukatının aktardığına göre, Tayfur'un gerçek servetinin 3 milyar değil, 6 milyar TL olduğu iddia edilmişti. Tayfur'un mirasının büyük bir kısmının bağışlandığını açıklayan avukat, Tuğçe ve Timur Tayfur'un mirastan men edildiği belirtmişti.

Tuğçe Tayfur “7 yeğen fazla fazla para kazandı, haksızlıktan dolayı artık susmuyorum” demişti. Tuğçe Tayfur ardından iki ablası ve küçük kardeşi Taha’ya barış çağrısı yaparak bu yolda ona destek olmalarını istemişti.

Tuğçe Tayfur son olarak ablaları ve abisiyle babasının mezarını ölüm yıldönümünde ziyaret etti. Bu ziyarete Ferdi Tayfur’un Timur Turanbayburt’tan olan torunu Emirhan Turanbayburt’tan sert bir yanıt geldi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Turanbayburt, Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın’ın dedesine yaşarken küfür ettiğini belirterek şunları söyledi:

'HEPİNİZ YALANCISINIZ'

“Sessizliğimi kırmanın zamanı geldi. Canım büyükbabam yaşarken, karı kocanın yaptığı küfürler, (ses kaydı mevcut) ve itibar suikastına sessiz kalıp, öldükten sonra para için, mezarı başında bu insanlarla aynı kareye girecek kadar alçalan halalarımdan ve reddettiğim alkolik babamdan, yine çıkarlarınız için tribünlere oynamanızı bekliyorum. Alçalın bakalım, utanıyorum sizden, hepiniz yalancısınız.”

DESTEK GECİKMEDİ

Bu paylaşıma Taha’dan da destek geldi. Taha, Turanbayburt’un açıklamasını sosyal medya hesabının hikâye bölümünde paylaştı. Taha, babasının ölüm yıldönümünde mezarı başındaki anmaya abla ve abileriyle ayrı zamanda gitmişti.

