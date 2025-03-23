'Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Osman Sınav'ın cenazesinde... Konuşmakta zorlandı

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan Osman Sınav, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 69 yaşında hayatını kaybeden Osman Sınav için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Törene Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede görüntülenen isimlerden biri de Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz idi. Ünlü yönetmen Osman Sınav ile arasının açık olduğu iddia edilen Kurtlar Vadisi'nin yıldız ismi Necati Şaşmaz da cenaze töreninde yer aldı.

Konuşmakta zorlanan Necati Şaşmaz açıklamasında ''Üzerimde çok emekleri var. Allah razı olsun. Mekânı cennet olsun." dedi.