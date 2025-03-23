MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

'Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Osman Sınav'ın cenazesinde... Konuşmakta zorlandı

'Kurtlar Vadisi'nin de arasında olduğu pek çok dizide imza olan yapımcı, yönetmen ve senarist Osman Sınav'ın cenazesinde Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz da yer aldı. Necati Şaşmaz konuşmakta zorlandı.

'Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz Osman Sınav'ın cenazesinde... Konuşmakta zorlandı
Kubra Akalın

Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat gibi yapımlarla tanınan Osman Sınav, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 69 yaşında hayatını kaybeden Osman Sınav için ilk veda Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Sınav için taziyeleri, çocukları Yusuf Ömer, Mehmet Kenan ve Ayşegül Sınav kabul etti. Törene Ahmet Yenilmez, Kenan İmirzalıoğlu, senarist Ozan Bodur ve Selçuk Yöntem'in aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Usta yönetmen ve yapımcı Osman Sınav'ın cenazesi, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 070520

Cenazede görüntülenen isimlerden biri de Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz idi. Ünlü yönetmen Osman Sınav ile arasının açık olduğu iddia edilen Kurtlar Vadisi'nin yıldız ismi Necati Şaşmaz da cenaze töreninde yer aldı.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 070635

Konuşmakta zorlanan Necati Şaşmaz açıklamasında ''Üzerimde çok emekleri var. Allah razı olsun. Mekânı cennet olsun." dedi.

Ekran görüntüsü 2025-03-23 070712

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!Ekrem İmamoğlu'na destek bildirisini yaklaşık 400 sanatçı imzaladı!
Filiz Akın hayatını kaybetti, vasiyeti ortaya çıktı: Sessiz sedasız defnedildiFiliz Akın hayatını kaybetti, vasiyeti ortaya çıktı: Sessiz sedasız defnedildi

Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

SON DAKİKA: İmamoğlu tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi!

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklama talebi yazısında dikkat çeken 3 detay: Harita, fotoğraf ve 138 kişi

Saraçhane'de polise asitli saldırı!

Saraçhane'de polise asitli saldırı!

"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama

"YSK CHP'nin olağanüstü kurultay kararını iptal etti" iddiası! CHP'den açıklama

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

VİDEO | Gergin gece! Saraçhane sonrası Çağlayan da karıştı, barikatlara doğru ilerlediler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.