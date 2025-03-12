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Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile bir araya geldi! Son hali dikkat çekti

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2025 13:33
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Türk televizyon tarihinin efsane dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde hayat verdiği Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz, son yıllarda kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyor. Necati Şaşmaz Ramazan buluşmaları programında ortaya çıktı. Ünlü oyuncu Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile bir araya geldi.

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Necati Şaşmaz Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu ile bir araya geldi! Son hali dikkat çekti

Özgü Namal, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteri ile hafızalara kazınan Necati Şaşmaz uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Bir süredir ortalarda görünmeyen Necati Şaşmaz sürpriz bir ziyaretle yeniden gündeme geldi. Şaşmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu ile Ankara'da bir araya geldi.

Necati Şaşmaz Batuhan Mumcu görüşmesine Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi de eşlik etti.

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"SAMİMİ BİR BULUŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bu buluşmanın fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Batuhan Mumcu yaptığı paylaşıma; "Kıymetli dostum Necati Şaşmaz ile Ramazan ayının manevi atmosferi eşliğinde içten ve samimi bir buluşma gerçekleştirdik.

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Bu mübarek günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik üzerine hoş bir sohbet etme imkanı bulduk." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında gerçekleşen bu buluşma kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Necati Şaşmaz’ın değişen görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü ismin son haline sosyal medyada; 'yaşlanıyor', 'baya değişmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Necati Şaşmaz kurtlar vadisi
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