Kuruluş Orhan'a Alina Boz bombası! Asporça Hatun rolüne hayat verecek

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu Kuruluş Orhan son dönemde reytinglerde düşüşte. Kadrosuyla adından söz ettiren diziye, DOC dizisinde bir anda çıkarılan Alina Boz Asporça Hatun rolüyle dahil oluyor.

Kuruluş Orhan'a Alina Boz bombası! Asporça Hatun rolüne hayat verecek

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla başrole Mert Yazıcıoğlu'nun geldiği Kuruluş Orhan son dönem reytingleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezon dizileriyle kıyasıya mücadele etse de sıralamada geriye düşen TRT dizisine bomba bir isim daha dahil oldu.

İtalya’nın fenomen dizisi Doc'un Türkiye uyarlamasında başrol olarak anlaşma yapan Alina Boz kadrodan bir anda çıkarılmıştı. Alina Boz çıkarıldığını ise uçakta haberlerden öğrenmişti.

ASPORÇA HATUN'A HAYAT VERECEK

Alina Boz’un yeni dizisi merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon birçok projeden teklif alan Boz geçen yaz görüştüğü Bozdağ Film’den gelen “Kuruluş Orhan”da karar kıldı.

Başarılı oyuncunun fenomen dizide Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun’a hayat vereceği öğrenildi.

Alina Boz ile Mert Yazıcıoğlu izlenme rekoru kıran "Aşk101" dizisinde de beraber oynamıştı.

Alina Boz Kuruluş Orhan
24 yıldır osmanlıyla uyuttular. artık millet yemiyor. şimdi imralı dizisi başlayacak.
Bitti artık dönüşü olmaz sene sonu final gelir
Kim oynarsa oynasın bu dizide reytıng falan kalmaz final yapar kesin bir dizide bu kadar oyuncu değişikliği yapılmaz ve başrol bu kadar rahat bir şekilde verilmez Kuruluş Osman da insanlar konu haricinde oyuncuların oyunculuk yeteneklerinden dolayı da izliyordu Akşam izledim ve yarısında kanal değiştirdim. Osmanda reklam da bile kanal aynı kalırdı ben 2-3 saat izleyeceksem beğenirsem izlerim FİNAL YAKIN
