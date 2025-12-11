Kuruluş Orhan'a Alina Boz bombası! Asporça Hatun rolüne hayat verecek

Burak Özçivit'in diziden ayrılmasıyla başrole Mert Yazıcıoğlu'nun geldiği Kuruluş Orhan son dönem reytingleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezon dizileriyle kıyasıya mücadele etse de sıralamada geriye düşen TRT dizisine bomba bir isim daha dahil oldu.

İtalya’nın fenomen dizisi Doc'un Türkiye uyarlamasında başrol olarak anlaşma yapan Alina Boz kadrodan bir anda çıkarılmıştı. Alina Boz çıkarıldığını ise uçakta haberlerden öğrenmişti.

ASPORÇA HATUN'A HAYAT VERECEK

Alina Boz’un yeni dizisi merak konusuydu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu sezon birçok projeden teklif alan Boz geçen yaz görüştüğü Bozdağ Film’den gelen “Kuruluş Orhan”da karar kıldı.

Başarılı oyuncunun fenomen dizide Mert Yazıcıoğlu’nun hayat verdiği Orhan Bey’in eşi Asporça Hatun’a hayat vereceği öğrenildi.

Alina Boz ile Mert Yazıcıoğlu izlenme rekoru kıran "Aşk101" dizisinde de beraber oynamıştı.