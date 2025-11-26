MAGAZİN

Kuruluş Orhan Balu Hatun neden yok? Bala Hatun'a ne oldu, geri dönecek mi?

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 7'nci sezonuyla izleyicisinin karşısına çıkıyor. Çarşamba akşamlarına damga vuran fenomen dizinin yeni sezonunda senaryo ve kadro değişikliğine gidildi. Zaman atlaması yaşanan dizide Burak Özçivit’in yerini Mert Yazıcıoğlu aldı. Dizide Özçivit’in partneri Özge Törer'in hayat verdiği Bala Hatun'a ne olduğu da merak edildi. İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Öznur Yaslı İkier

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu sezon ‘Kuruluş Orhan' olarak izleyicisinin karşısına çıkıyor. Burak Özçivit'in bütçe sıkıntısı yaşamasıyla kadro değişikliğine gidilen fenomen dizide başrol Mert Yazıcıoğlu oldu.

Kuruluş Orhan Balu Hatun neden yok? Bala Hatun a ne oldu, geri dönecek mi? 1

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizide 'Kuruluş Orhan' dönemine geçilmesiyle, senaryoda büyük bir zaman atlaması yaşandı.

Kuruluş Orhan Balu Hatun neden yok? Bala Hatun a ne oldu, geri dönecek mi? 2

BALA HATUN'A NE OLDU?

Dizide Burak Özçivit'in partneri Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de projeden ayrıldı. Karaktere uzun süre boyunca hayat veren oyuncu Törer, konuya dair yaptığı açıklamada yeni projelere yönelme kararı aldığını duyurdu.

Kuruluş Orhan Balu Hatun neden yok? Bala Hatun a ne oldu, geri dönecek mi? 3

Yapım ekibi ise tarihsel ilerleme gereği Bala Hatun’un artık hikâyede yer almadığını, bu nedenle karakterin senaryodan çıkarıldığını belirtti. Bazı sahnelerde Bala Hatun’un hatırasına yer verilmesi bekleniyor ancak oyuncunun geri dönmesi planlanmıyor.

Kuruluş Orhan Balu Hatun neden yok? Bala Hatun a ne oldu, geri dönecek mi? 4

Kuruluş Orhan döneminde ise Fas asıllı oyuncu Mahassine Merabet öne çıkıyor. Merabet, fenomen dizide Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat veriyor.

