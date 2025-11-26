Kuruluş Orhan Balu Hatun neden yok? Bala Hatun'a ne oldu, geri dönecek mi?

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman bu sezon ‘Kuruluş Orhan' olarak izleyicisinin karşısına çıkıyor. Burak Özçivit'in bütçe sıkıntısı yaşamasıyla kadro değişikliğine gidilen fenomen dizide başrol Mert Yazıcıoğlu oldu.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği dizide 'Kuruluş Orhan' dönemine geçilmesiyle, senaryoda büyük bir zaman atlaması yaşandı.

BALA HATUN'A NE OLDU?

Dizide Burak Özçivit'in partneri Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de projeden ayrıldı. Karaktere uzun süre boyunca hayat veren oyuncu Törer, konuya dair yaptığı açıklamada yeni projelere yönelme kararı aldığını duyurdu.

Yapım ekibi ise tarihsel ilerleme gereği Bala Hatun’un artık hikâyede yer almadığını, bu nedenle karakterin senaryodan çıkarıldığını belirtti. Bazı sahnelerde Bala Hatun’un hatırasına yer verilmesi bekleniyor ancak oyuncunun geri dönmesi planlanmıyor.

Kuruluş Orhan döneminde ise Fas asıllı oyuncu Mahassine Merabet öne çıkıyor. Merabet, fenomen dizide Orhan Gazi’nin eşi Nilüfer Hatun karakterine hayat veriyor.