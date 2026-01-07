Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? Tarih verildi

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in üstlendiği, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan dizisinin yeni bölümü merakla bekleniyor.

Son olarak 9. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölümü yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmamıştı. Peki, Kuruluş Orhan bu akşam var mı, yok mu? Kuruluş Orhan yeni bölüm ne zaman? İşte dizi takipçilerinin merak ettiği sorunun yanıtı...

KURULUŞ ORHAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Orhan'ın 10. yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yerine aynı saatte Kuruluş Orhan Özel Bölümü ekrana getirilecek.

KURULUŞ ORHAN SON BÖLÜM ÖZETİ:

Mabed Şövalyeleri'nin kurduğu tuzağı tersine çeviren Orhan Bey esir durumdayken alplerin bölgeye yetişmesiyle dengeleri altüst etti. Orhan Bey'i elinden kaçırmanın öfkesiyle çılgına dönen Hector, yeni ve daha tehlikeli hamlelerin sinyalini verdi.

İznik'e gitmekte olan Prenses Asporça, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin pususuyla karşı karşıya kaldı. Teslim olmayı reddeden ve askerleriyle birlikte mücadeleye giren Asporça'ya Orhan Bey ve alpleri yetişti. Orhan Bey'in, "Asporça ve Dafne'yi kollayın, geri kalan herkesi öldürün" emriyle başlayan çatışmada alpler Mabed Şövalyeleri'ni bozguna uğrattı.

Flavius ile Fatma Hatun'un karşılaşması bölümün en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu. Kılıçların ve sözlerin konuştuğu buluşmada Flavius'un "Tüccar değilim, âşık bir adamım" sözleri Fatma Hatun'u şaşkına çevirdi. Ancak Fatma Hatun, Flavius'un kimliğini bu kez de tam olarak öğrenemedi.

Kutsal Mabed Şövalyelerinin saldırısında Abdullah Bey ve Sungur Bey'in şehadeti Orhan Bey'i derin bir kedere boğdu. Gözyaşlarına hâkim olamayan Orhan Bey, obada yaptığı konuşmada Hector'un adını anan herkesin nefesinin kesileceğini söyleyerek intikam yemini etti.

Bölümün en çarpıcı anlarından biri Osman Bey'in gördüğü rüya oldu. Bursa'nın fethini gören Osman Bey, rüyasında musallada kendisini ve başında oğlu Orhan Bey'i gördü. Orhan Bey'in, "Düşünü hakikat kıldık baba, Bursa'yı aldık; seni kaybettik" sözleriyle Osman Bey rüyasından uyandı.

Asporça'nın obaya gelişiyle kadınlar arasındaki tansiyon yükseldi. Nilüfer Hatun'un, Prenses Asporça ve Dafne'yi kafesli çadıra göndermesi üzerine Asporça büyük öfke yaşadı. Nilüfer Hatun, "Esir değilsin ama pek kıymetli misafirsin" sözleri ile son sözü söyleyerek Prenses Asporça'yı kafese gönderdi.

İKİ ORDU KARŞI KARŞIYA: SAVAŞ BAŞLIYOR

Bölüm finalinde iki ordu karşı karşıya geldi. Hector, Kutsal Mabed Şövalyeleri'nin başında yer alırken; Orhan Bey alpları ve beyleriyle savaş düzeni aldı. Hector'un tehditlerine karşı Orhan Bey'in, "Bugün buradaki savaş, hak ile batılın savaşıdır" diyerek tekbir getirmesiyle savaşın fitili ateşlendi. Savaşın seyri ve sonrasında neler olacağı şimdiden merakla bekleniyor.