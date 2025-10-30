MAGAZİN

Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü yayınlandı! Mert Yazıcıoğlu'nun performansı sosyal medyayı salladı

Atv ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Kuruluş Osman'ın devamı olan Kuruluş Orhan'ın heyecanla beklenen ilk bölümü yayınlandı. Burak Özçivit yerine başrole getirilen Mert Yazıcıoğlu ise ilk bölüm itibariyle büyük beğeni topladı.

Öznur Yaslı İkier

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Kuruluş Orhan' dizisi dün akşam ilk bölümüyle atv'de yayın hayatına merhaba dedi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan ilk bölümüyle beğeni topladı.

Kuruluş Orhan ın ilk bölümü yayınlandı! Mert Yazıcıoğlu nun performansı sosyal medyayı salladı 1

Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü kısa sürede sosyal medyada 'en çok konuşulanlar' arasına girmeyi başardı.

Kuruluş Orhan ın ilk bölümü yayınlandı! Mert Yazıcıoğlu nun performansı sosyal medyayı salladı 2

TAKDİR TOPLADI

Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı performansı ise takdir topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'En iyi erkek oyuncu', Bu nasıl oyunculuktur her rolün hakkını veriyor', 'Senin için izlenir be' gibi yorumlar yapıldı.

Kuruluş Orhan ın ilk bölümü yayınlandı! Mert Yazıcıoğlu nun performansı sosyal medyayı salladı 3

