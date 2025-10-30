Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü yayınlandı! Mert Yazıcıoğlu'nun performansı sosyal medyayı salladı

Türkiye televizyon tarihinin en iddialı projelerinden biri olan, Bozdağ Film imzalı 'Kuruluş Orhan' dizisi dün akşam ilk bölümüyle atv'de yayın hayatına merhaba dedi.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan ilk bölümüyle beğeni topladı.

Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'in başrollerini paylaştığı Kuruluş Orhan'ın ilk bölümü kısa sürede sosyal medyada 'en çok konuşulanlar' arasına girmeyi başardı.

TAKDİR TOPLADI

Mert Yazıcıoğlu'nun başarılı performansı ise takdir topladı. Ünlü isme sosyal medyada; 'En iyi erkek oyuncu', Bu nasıl oyunculuktur her rolün hakkını veriyor', 'Senin için izlenir be' gibi yorumlar yapıldı.