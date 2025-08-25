MAGAZİN

Kuruluş Osman'a yeni bir isim daha! Bennu Yıldırımlar oyuncu kadrosuna katıldı

Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Osman" dizisi yenilenen dünyasıyla seyirciyle buluşacak. Eylül başında sete çıkması planlanan diziye katılacağı öğrenilen isimlerden biri de Bennu Yıldırımlar oldu.

Öznur Yaslı İkier

Yeni yayın döneminde 7. Sezonunu seyirciyle buluşturacağı Bozdağ Film imzalı "Kuruluş Osman" dizisi yenilenen dünyasıyla seyirciyle buluşacak.

Eylül başında sete çıkması planlanan dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturacak. Orhan Bey döneminin anlatılacağı ve kadrosu yenilenecek olan dizinin ilk belli olan oyuncusu Mert Yazıcıoğlu olmuş, ardından da Orhan beyin babası Osman bey için Cihan Ünal’la anlaşılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak dizinin Malhun Hatun’u için değerli oyuncu Bennu Yıldırımlar’la el sıkışıldı.

