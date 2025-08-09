Kuruluş Osman'da yaprak dökümü sürüyor! Özge Törer projeye veda etti

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi büyük ayrılıklar yaşandı. Dizinin başrolü Burak Özçivit'in bölüm başı 4 milyon TL ücret istemesi sonrası yapımcıyla arasında kriz çıktı.

Kuruluş Osman'dan ayrılan Özçivit yerine ise Mert Yazıcıoğlu ile anlaşma sağlandı. Yeni sezon öncesi peş peşe ayrılıkların yaşandığı diziye 6 sezondur Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de veda etti.

Özge Törer sosyal medyada yer alan veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Hikayemiz 2019’da başladı ama ben nerden başlasam bilemiyorum… Bala Hatun, yüreğimde ömür boyu taşıyacağım derinlikte öyle güzel yer edindi ki, bu veda sana değil ilk göz ağrım; senden helallik istedim çünkü hayali bir karakteri yaşatmak başka, tarihi önemli bir şahsiyete hayat vermek çok başka.

Büyük sorumlulukla yazılan kalemlerle, milyonlarca kalbe dokunduk. Senden çok şey öğrendim, bilmediğim duyguları keşfettim, derdini sevincini elimden geldiğince anlatmaya çalıştım; iyi ki sen Bala’m. “

Bala Hatun karakterinin hayatında özel bir yer edindiğini vurgulayan Özge Törer, yapımcı Mehmet Bozdağ’a, partneri Burak Özçivit’e, teknik ekibe ve dizinin ilk gününden bu yana yanında olan seyircilere teşekkür etti.