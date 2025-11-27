MAGAZİN

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer'e ödül! Son pozlarına beğeni yağdı

Ekranların sevilen dizisi "Kuruluş Osman"da tam 6 sezon boyunca 'Bala Hatun' karakterine hayat veren Özge Törer projeye senaryo değişimi sebebiyle veda etti. Diziden ayrıldıktan sonra henüz yeni bir projeye imza atmayan ünlü isim “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” seçildi.

Öznur Yaslı İkier

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon öncesi büyük ayrılıklar yaşandı. Dizinin başrolü Burak Özçivit ile anlaşma sağlanamayınca senaryo değişikliğine gidildi.

Dizide Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer'de bu yüzden projeye veda eden isimlerden biri oldu.

ÖDÜL ALDI

6 sezon boyunca Bala Hatun karakterine hayat veren Törer, güçlü oyunculuğu, doğal duruşu ve karakterle bütünleşen performansı sayesinde “Yılın En İyi Kadın Oyuncusu” ödülünün sahibi oldu.

Ödül gecesinden karelerini 'Dün geceden güzel hisler' notu ile yayınlayan Özge Törer tarzıyla da takipçilerinden tam not aldı.

Törer'in peş peşe yayınladığı karelere 'çok güzelsin', 'hak ediyor', 'güzelliği şaka mı?' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
kuruluş osman Kuruluş Orhan Özge Törer
