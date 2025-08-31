MAGAZİN

Kylie Jenner hamilelik söylentileri yayılınca spor kombiniyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Reality şov yıldızı Kylie Jenner, hafta sonu paylaştığı iddialı pozlarla gündeme geldi. 28 yaşındaki ünlü isim, uzun süredir devam eden hamilelik söylentilerine net bir şekilde yanıt verdi.

Kylie Jenner hamilelik söylentileri yayılınca spor kombiniyle poz verdi! Fiziğini sergiledi

Kylie Jenner bir süredir hamilelik iddialarıyla gündeme geliyor. Sık sık bu konuda iddialar ortaya atılan Jenner bu konuda açıklama yapmasa da bazı pozlarıyla iddiaları yalanlıyor.

Instagram Story’sinde Alo Yoga markasına ait spor kombinini giyerek fit vücudunu sergileyen fenomen isim gri tayt ve derin dekolteli spor sütyeniyle poz verdi.

Jenner, ince belli fiziği ve kıvrımlı hatlarıyla dikkat çekti. “Bu yeni renge bayıldım” notunu düşen Kylie, bir videosunda saçlarını savurarak fit görüntüsünü ön plana çıkardı.

Kylie Jenner hamilelik söylentileri yayılınca spor kombiniyle poz verdi! Fiziğini sergiledi 1

İki gün önce de Jenner, Singapurlu tasarımcı Grace Ling iş birliğiyle hazırlanan Khy X Grace Ling koleksiyonundan parçalarla kamera karşısına geçmiş, yeni projesini tanıtmıştı. Bu kareler de hamilelik iddialarını tamamen çürütmüştü.

Kylie Jenner hamilelik söylentileri yayılınca spor kombiniyle poz verdi! Fiziğini sergiledi 2

Son 8 aydır Jenner’ın, Oscar adayı oyuncu Timothée Chalamet ile ilişkisinden dolayı hamile olabileceği yönünde söylentiler dolaşıyordu. Ancak yakın kaynaklar çiftin bebek beklemediğini açıkça belirtti.

Kylie Jenner hamilelik söylentileri yayılınca spor kombiniyle poz verdi! Fiziğini sergiledi 3

